Milan, gioia incontenibile per Maldini: il motivo fa esplodere i tifosi

Ormai ci siamo, la notizia che i tifosi del Milan aspettavano da tempo è arrivata. Maldini ha chiuso tutto e prepara il comunicato ufficiale.

Gli ultimi giorni di mercato del Milan sono stati contraddistinti da alcune situazioni non proprio piacevoli. I rossoneri hanno dovuto registrare gli inserimenti di Newcastle e PSG per Botman e Renato Sanches. Inserimenti che hanno complicato e non poco i piani.

Anche per questo Maldini ha dovuto virare su altri obiettivi, facendo tornare di moda ad esempio il nome di Francesco Acerbi della Lazio, il quale potrebbe entrare in un intreccio di mercato che riguarda anche Alessio Romagnoli. Chi invece non è mai passato di moda è Divock Origi. L’attaccante ormai ex Liverpool è stato sempre uno dei principali obiettivi di mercato del Milan.

Adesso Maldini ha davvero chiuso la trattativa. Origi, come riportato dal collega Gianluca Di Marzio, è sbarcato questo pomeriggio in Italia. Partito nel pomeriggio da Bruxelles è atterrato qualche minuto fa a Milano dove già ha provveduto a sistemarsi in vista delle visite mediche di domani. Al termine di quella che può ormai essere vista come una formalità ci sarà la tanto attesa firma del contratto che lo legherà ai rossoneri.

Milan, fatta per Origi: domani le visite mediche e la firma

Il attesa delle visite mediche e della firma, Pioli può già iniziare a fantasticare su come inserire il suo nuovo acquisto negli schemi di gioco della sua squadra. Il classe ’95 lascia Liverpool dopo ben sei stagioni, inframezzata da una parentesi in prestito al Wolfsburg, e parecchie soddisfazioni.

Con la maglia Reds Origi ha sempre garantito buoni numeri. In 111 presenze con il Liverpool, l’attaccante ha messo a segno 28 gol, tra cui spicca quello in finale di Champions League contro il Tottenham.