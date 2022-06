Calciomercato Milan, la doppia firma più attesa può già arrivare oggi

Il Milan campione d’Italia si prepara alla prima stagione di gestione Redbird e già oggi potrebbe festeggiare due importanti firme.

La stagione 2021/2022, archiviata lo scorso 22 maggio con la vittoria dello Scudetto sul campo del Sassuolo, è stata davvero da sogno per il Milan. Certo il Diavolo partiva con alcune velleità di alta classifica, ma in pochi avrebbero immaginato ai nastri di partenza di conquistare addirittura il titolo. Con pieno merito, un vero e proprio capolavoro a 360°.

Il Milan è stato autore di una cavalcata strepitosa: Maignan è riuscito a non far rimpiangere Donnarumma, Theo Hernandez si è confermato un fuoriclasse, Rafael Leao ha compiuto l’atteso salto di qualità. E poi ancora Tonali si è preso il centrocampo, Kalulu ha sorpreso tutti sostituendo un pilastro come Kjaer infortunato. Mister Stefano Pioli è stato bravo a gestire il gruppo, creato in sede di mercato dal duo composto da Frederic Massara e Paolo Maldini.

Proprio questi ultimi sono sembrati però in bilico con il passaggio di proprietà da Elliott a Redbird. Con il contratto in scadenza a giugno e il rinnovo costantemente rimandato, complice qualche malumore emerso, sembrava che il matrimonio potesse essere a rischio. Sensazione sbagliata, come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Milan, Maldini e Massara stanno per rinnovare

Proprio così. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la firma in calce all’accordo sul rinnovo arriverà sicuramente. E potrebbe arrivare già oggi, prima delle visite mediche che precederanno l’annuncio di Divock Origi come nuova freccia dell’attacco rossonero. Al massimo domani.

L’accordo, considerando i punti che Paolo Maldini aveva voluto discutere con la nuova dirigenza, farà sorridere i tifosi. Perché la permanenza dell’ex capitano significa che Redbird ha abbracciato la sua visione ambiziosa non solo in Italia ma anche in Europa. Il Milan del futuro non effettuerà spese folli, starà sempre attento a bilancio e sostenibilità. Ma sarà ambizioso, su questo non ci sono dubbi.

La firma di Maldini, che arriverà congiuntamente a quella del ds e braccio destro Frederic Massara, sbloccherà poi definitivamente il mercato del Milan. Il Diavolo diventerà finalmente operativo al 100%, e dopo Origi potrebbero arrivare altri colpi: Francesco Acerbi è sempre più vicino.