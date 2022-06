Calciomercato, Monza su Icardi: l’annuncio di Galliani spiazza i tifosi

Riguardo l’interesse del Monza per Mauro Icardi, si è espresso l’amministratore delegato Galliani

Il Monza sta allestendo una squadra di alto livello per competere nella sua prima stagione in Serie A. Sono già arrivati giocatori importanti come Alessio Cragno e Andrea Ranocchia, che porteranno esperienza e qualità. Non è finita qui, perché Adriano Galliani vuole portare il club a giocare un gran campionato. Non sarà semplice, soprattutto all’esordio, ma il mercato dimostra che i brianzoli hanno le idee chiarissime su cosa fare.

Sono noti gli interessi per giocatori del calibro di Sensi e Pessina, quest’ultimo Campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini. Ma nei giorni scorsi si era parlato addirittura dell’interesse del Monza per Mauro Icardi. Il centravanti argentino non vive un bel periodo al PSG e difficilmente sarà titolare nella prossima stagione.

Monza, Galliani parla di Icardi

Queste le parole di Galliani riportate da Tuttomercatoweb.com: “Non ho detto che Icardi sia un affare impossibile, ma giocatori come lui hanno costi e ingaggi assolutamente fuori portata”. Parole chiare, che gettano un po’ di acqua sul fuoco dopo che i tifosi avevano sognato nei giorni scorsi. Icardi era stato acquistato dal PSG per circa 50 milioni di euro e il suo stipendio è di 10 milioni l’anno.

Cifre altissime anche per una ricca proprietà come quella di Silvio Berlusconi. L’idea, almeno per il momento, è quella di puntare su giocatori come Pinamonti, per il quale Galliani ha avuto da ridire: “Giocatore forte ma molto, molto costoso…”. Insomma, il Monza non molla la pista ma cerca di tirare un po’ sul prezzo.