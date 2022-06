Calciomercato Napoli, svolta nella trattativa: l’offerta last minute spiazza

Proposta dell’ultima ora del presidente Aurelio De Laurentiis per provare a convincere il calciatore a dire ancora una volta sì al Napoli

Con Insigne che si è appena presentato al Toronto ed è pronto ad intraprendere la nuova sfida dall’altro capo del mondo, i tifosi del Napoli vivono in totale stato di inquietudine poiché rischiano di subire almeno un altro strappo molto forte dal punto di vista sentimentale. La questione si sta facendo se possibile, via via, sempre più complicata.

Dries Mertens è giunto a due giorni dalla fine del suo contratto con il club azzurro. Il suo rinnovo appare molto difficile malgrado l’ultimo rilancio provato dal presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. Una proposta ancora distante dalle richieste dell’attaccante belga.

Napoli, rilancio di De Laurentiis per Mertens: la proposta è ancora lontana dalla richiesta del calciatore

Dries Mertens è stato ormai adottato dalla piazza napoletana, del quale è diventato un beniamino quasi immediatamente. L’attaccante belga, ribattezzato ‘Ciro’, si è fatto ben volere dai tifosi pure per le sue iniziative lontane dal terreno di gioco. Non solo per i suoi gol e le innumerevoli gioie regalate con la maglia del Napoli.

Dopo nove anni, tuttavia, il suo legame indissolubile con l’ambiente napoletano appare vicino alla conclusione. Secondo quanto riferito da Giovanni Scotto, giornalista de ‘Il Roma’, infatti, nelle ultime ore vi sarebbe stato un rialzo del presidente Aurelio De Laurentiis nel tentativo di trattenere il calciatore di Leuven.

L’offerta, fatta pervenire all’entourage di Mertens tramite email, prevede 1.5 milioni netti fissi di ingaggio più bonus legati alle presenze e ai gol per un totale di circa 2.5 milioni. In questa proposta però non è incluso un bonus alla firma né altri tipi di benefit. L’offerta presentata all’attaccante, tuttavia, è ancora bassa poiché dall’altro lato è stato chiesto un ingaggio da 2.5 milioni oltre ad un milione di bonus per la firma del rinnovo.