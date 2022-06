Tennis, pessima notizia per Berrettini: annuncio ufficiale

Matteo Berrettini è risultato positivo al Covid-19. Il tennista italiano costretto a ritirarsi dal torneo di Wimbleon: l’annuncio.

Brutta gatta da pelare per Matteo Berrettini. Il tennista romano è risultato positivo al Covid-19 ed è costretto a restare in isolamento, lontano dal suo amato sport. Il ventiseienne italiano, salito alla ribalta negli ultimi anni grazie a vittorie e prestazioni di alto livello, sta vivendo un momento quasi ‘drammatico’ per la sua carriera sportiva.

Ancor prima di iniziare, infatti, è finita l’avventura di Matteo Berrettini al Torneo di Wimbledon. Il numero 11 al mondo ed ottavo favorito del tabellino, non parteciperà al blasonato torneo sull’erba inglese.

Berrettini positivo al Covid

Questa sembrava la volta buona. Non a caso, infatti, era tra i favoriti alla vittoria finale. Già lo scorso anno, il tennista romano aveva sfiorato l’impresa, arrendendosi sull’erba di Church Road solo alla leggenda Djokovic. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio che mai nessuno amante del tennis avrebbe voluto leggere. Sul proprio profilo ‘Instagram’, Berrettini ha postato una sua foto con una lunga didascalia che rende noto la sua positività al Coronavirus.

Di seguito quanto comunicato: “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test COVID-19. Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni. Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni concorrenti e di tutti gli altri coinvolti nel torneo. Non ho parole per descrivere l’estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest’anno, ma tornerò più forte. Grazie per il sostegno”