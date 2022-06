Di Maria e il nuovo ruolo con Allegri: doppio modulo e novità

Quale sarà il ruolo di Di Maria alla Juventus? Affare in dirittura d’arrivo con il sì totale da parte del Fideo. L’ex PSG sarà un nuovo giocatore bianconero per la prossima stagione. Un solo anno di contratto e occhio al nuovo tema tattico

Sorride Allegri: Di Maria ha detto sì alla Juventus. Affare in dirittura d’arrivo. Ultimi dettagli da sistemare tra la Juve e l’agente del giocatore, poi ci sarà il via libero definitivo per le visite mediche e l’ufficialità dell’operazione. Di Maria potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus in maniera ufficiale già nei primi giorni di luglio.

Allegri spera di averlo a disposizione già dalle prime fasi del ritiro. Contratto di un solo anno senza opzione per il secondo. L’esterno offensivo argentino preparerà al meglio il Mondiale e poi si concentrerà anche per la seconda parte di stagione con la Juve prima del ritorno in Argentina al Rosario Central alla corte di mister Tevez.

7 milioni di euro più eventuali bonus per un solo anno: questa l’offerta della Juventus, proposta già accettata dall’entourage del giocatore. Allegri punterà forte sul 4-3-3, ma attenzione alle possibili novità tattiche con il possibile passaggio al 4-2-3-1. Di Maria potrebbe essere schierato in due ruoli diversi.

Il ruolo di Di Maria e il doppio modulo di Allegri

4-3-3 o 4-2-3-1: Allegri è pronto a modificare la Juventus puntando con forte decisione su questi due temi tattici. In caso di 4-3-3, Di Maria potrebbe recitare il ruolo di esterno destro, ma anche quello di esterno sinistro. Con il passaggio al 4-2-3-1, invece, non è escluso che Allegri possa valutare anche Di Maria in posizione centrale.

L’argentino, dal canto suo, sembrerebbe rendere al meglio nella solita posizione di ala destra, ma come detto, Allegri potrebbe utilizzarlo anche come jolly offensivo alle spalle di Vlahovic, soluzione che libererebbe Di Maria da vincoli tattici e fase difensiva.