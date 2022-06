Juventus, non solo Di Maria: incontro e assalto per il talento in attacco

La Juventus potrebbe non fermarsi a Di Maria. I bianconeri stanno cercando di imbastire la trattativa per un altro colpo da novanta.

La Juventus è attesa da una sessione di mercato molto impegnativa, sia per quanto riguarda il mercato in entrata che quello in uscita. Sono diverse le situazioni che Andrea Agnelli dovrà risolvere per dare a Massimiliano Allegri una rosa quanto più competitiva possibile.

Dopo due anni in chiaroscuro per i bianconeri è arrivato il momento di tornare a competere per il titolo in Italia e in Europa. Anche in quest’ottica è da leggere il sogno Di Maria. Il Fideo, svincolatosi dal PSG, è disponibile a parametro zero. La Juventus ci prova, ma non è una trattativa facile.

Accanto all’attaccante argentino la Juventus guarda però anche ad altri obiettivi di mercato. Che non necessariamente sono in mutua esclusione con Di Maria, anzi. La possibilità che i bianconeri possano piazzare due grandi colpi in questa sessione è difficile, ma non impossibile. E l’altro nome che in queste settimane sta facendo sognare i tifosi è quello di Nicolò Zaniolo.

Juventus, contatti con la Roma per Zaniolo: il punto della situazione.

Dopo le notizie di ieri circa una rottura delle trattative con la Roma per il rinnovo, le voci che davano un’accelerata per portare Zaniolo a Torino sono aumentate. Il collega di Goal Romeo Agresti fa il punto della situazione con un tweet in cui conferma i contatti tra le parti.

I bianconeri avrebbero anche offerto come contropartita tecnica Arthur. L’elevato ingaggio del brasiliano sarebbe però un grosso problema per la Roma la quale avrebbe rifiutato la proposta. Di fronte all’impossibilità di avere la cifra richiesta in contanti, i giallorossi preferirebbero non sobbarcarsi come contropartita un giocatore dall’ingaggio di Arthur. Primi contatti, ma trattativa che potrebbe andare per le lunghe. Anche per questo la Juventus potrebbe virare su altri profili, ad esempio l’evergreen Berardi del Sassuolo che, rispetto a Zaniolo, avrebbe un costo molto più contenuto.