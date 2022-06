Juventus, salti di gioia per Allegri: la rivelazione fa esultare anche i tifosi

La Juventus è pronta a mettere a segno il grande colpo dell’estate. La rivelazione dell’entourage fa impazzire di gioia anche i tifosi.

La Juventus di Andrea Agnelli ha una lunga lista dei desideri. Il club bianconero è al lavoro per costruire la Juve che verrà e regalare ai tifosi un grande colpo. Dopo gli addii di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, i piemontesi sono al lavoro per regalare ai tifosi e a mister Massimiliano Allegri grandi nomi. Gli obiettivi conclamati, in cima alla lista dei desideri sono Angel Di Maria, che ha da poco lasciato il Paris Saint-Germain a parametro zero, e Paul Pogba, in uscita dal Manchester United.

Dopo settimane di trattativa tra El Fideo ed i bianconeri, l’affare sembra essersi sbloccato. Una notizia che fa esultare i tifosi piemontesi, in attesa dell’arrivo dell’attaccante argentino del PSG.

Calciomercato Juventus, parla l’entourage di Di Maria

L’affare sembra essersi sbloccato tanto che il procuratore del calciatore argentino ed il direttore sportivo Federico Cherubini hanno intensificato i rapporti negli ultimi giorni. La Juve mette sul piatto 7 milioni di euro bonus inclusi: la cifra potrebbe essere accettata dal calciatore.

Un membro dell’entourage del calciatore, raggiunto dai colleghi de ‘La Stampa’ ha rivelato le ultime a proposito della trattativa: “Stiamo parlando degli ultimi dettagli – ha affermato -. Siamo in attesa che ci diano l’ok a proposito di un paio di cose”.

Le parti, dunque, sono al lavoro per limare i dettagli e concludere il matrimonio. Agnelli mette sul piatto anche un’opzione di prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024. Con questi presupposti Di Maria potrebbe presto diventare un nuovo calciatore della Juventus di Allegri.