“Voglio tornare”: Inter, colpo di teatro. L’annuncio spiazza i tifosi

A poche ore dall’apertura del calciomercato l’Inter è assoluta protagonista in entrata e in uscita. E un attaccante promette di tornare.

Poco più di 24 ore e il mercato dei trasferimenti in Italia e in Europa aprirà ufficialmente i battenti. Finalmente molte trattative che hanno tenuto banco in assenza di calcio giocato verranno messe nero su bianco, mentre altre si concretizzano proprio in queste ore. Protagoniste le big, soprattutto l’Inter reduce dal 2° posto nell’ultima Serie A e decisa a rilanciarsi per lo Scudetto.

I nerazzurri sono particolarmente pimpanti in questo momento: in difesa continuano a inseguire Bremer e hanno messo gli occhi su Kumbulla della Roma, in attacco non perdono di vista Dybala e hanno concretizzato il tanto atteso ritorno di Lukaku. Oggi è stato il giorno del bomber belga, dopo la lunga attesa di ieri, e a margine i tifosi hanno potuto applaudire anche un altro ragazzo con il nerazzurro nel cuore.

Parliamo di Sebastiano Esposito, attaccante campano classe 2002 che nell’Inter è cresciuto e poi ha esordito da professionista non ancora maggiorenne. Considerato da molti addetti ai lavori un predestinato, si è poi parzialmente perso successivamente con prestiti poco fortunati a SPAL e Venezia in Serie B.

La scorsa stagione il parziale rilancio al Basilea, in Svizzera, quindi da venerdì una nuova avventura in prestito all’estero. Prima alcune questioni burocratiche, l’incrocio con Lukaku, l’incoraggiamento dei tifosi. E una promessa.

Esposito: “Voglio tornare all’Inter”

Esposito ha parlato dell’esperienza svizzera, definita utile: “Mi sento più maturo e cresciuto. L’età è comunque sempre dalla mia parte, volevo giocare e per farlo sarei andato ovunque.” Quindi una considerazione sull’incontro con Lukaku che farà felici i tifosi dell’Inter: “Ci siamo incontrati mezz’ora e abbiamo parlato, l’ho sentito molto carico.”

Infine una vera e propria dichiarazione d’intenti: “Mancano ancora alcuni dettagli per l’Anderlecht, ma voglio giocare e divertirmi. Questo è il calcio. Penso di essere una persona coraggiosa, il mio obiettivo è sicuramente quello di tornare all’Inter.”

32 presenze e 3 reti nel corso della stagione 2020/2021 con le maglie di SPAL e Venezia, Esposito ha migliorato il proprio score in Svizzera scendendo in campo in 34 occasioni e mettendo a referto 7 gol. Un buon risultato, non abbastanza per guadagnarsi il ritorno immediato in nerazzurro ma un segnale importante. Che in Belgio dovrà essere confermato per garantirgli un futuro da protagonista in Serie A. Naturalmente con il nerazzurro addosso.