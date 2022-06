Inter-Lukaku, cosa succede? L’episodio spegne la gioia dei tifosi

Inter-Lukaku, colpo di scena e tifosi amareggiati. Cosa succede? L’episodio mina l’entusiasmo della piazza nerazzurra per il grande ritorno.

Andato via lo scorso anno dopo una stagione da dominatore, Romelu Lukaku è pronto a fare ritorno all’Inter. Un ritorno che ha fatto discutere parte del tifo nerazzurro, accendendone però l’altra, vogliosa di ritrovare tra le proprie fila il belga.

D’altronde, l’innesto di Lukaku nella rosa di Simone Inzaghi può rivelarsi tanto utile quanto prezioso. Per di più, in un reparto dove Marotta ed Ausilio stanno lavorando notte e giorno per portare in nerazzurro anche Paulo Dybala.

Intanto, i tifosi dell’Inter sono letteralmente impazziti per il Lukaku-bis, atteso nelle prossime ore a Milano per le visite mediche e la ritrovata firma con i meneghini.

Inter, il Lukaku-Day diventa una beffa per i tifosi: il motivo

D’altronde, sui social era scoppiato nella giornata di oggi l’hastag: “#LukakuDay“. Un trend che ha accompagnato migliaia e migliaia di post del tifo nerazzurro, con tante foto che ritraevano folle di supporters in attesa all’aeroporto di Linate. La speranza dei tanti presenti era quella di raccogliere le prime immagini e i primi saluti del belga, che però non si è ancora mostrato nell’aeroporto milanese.

Ecco dunque che arriva l’episodio beffa per i tifosi dell’Inter: come riportato anche da ‘La Gazzetta dello Sport’ e dai media locali, l’attesa dei tanti presenti sta diventando sempre più vana col passare dei minuti. Il motivo è semplice: l’arrivo di Lukaku potrebbe slittare in tarda notte o addirittura nella giornata di domani, quando l’ex Manchester United sarà atteso a Milano per le visite mediche la firma con il club di Zhang.

Intanto, l’episodio placa e mina (solo temporaneamente) la febbre del Lukaku-Day. La ‘festa’ per il ritorno del bomber appare soltanto rimandata.