Inter, ora il colpo dell’estate è ufficiale: i tifosi esultano

L’Inter mette a segno il colpo più atteso dai tifosi. Dopo settimane di trattativa è finalmente arrivata la comunicazione ufficiale: supporters in delirio.

L’Inter di Steven Zhang è la squadra protagonista assoluta della calda ed afosa giornata di oggi. Il club nerazzurro, infatti, ha messo a segno il colpo più atteso dell’estate. Dopo giorni di attesa e trattative, l’intesa è stata finalmente raggiunta. L’Inter ed i suoi tifosi sono pronti a riabbracciare Romelu Lukaku.

L’attaccante belga, il cui cartellino resterà di proprietà del Chelsea, torna a Milano con la formula del prestito oneroso. Oggi è stato il suo giorno: il Lukaku day è stato caratterizzato dall’arrivo a Milano per sottoporsi alle visite mediche di routine e agli esami clinici del caso alla clinica Humanitas. A rendere il tutto ormai ufficiale ci ha pensato un simpatico video pubblicato poco fa su Instagram.

Calciomercato Inter, il ritorno di Lukaku è ufficiale: spunta anche il video col presidente

Dopo i vari accertamenti fisici, il calciatore si è recato al Palazzo CONI per ricevere l’idoneità sportiva e firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro, società con la quale ha trionfato in Serie A lo scorso anno sotto la guida di Antonio Conte. E il presidente Steven Zhang, con un simpatico video (visibile qui) in cui da il bentornato a Lukaku, sugella l’effettiva ufficialità dell’operazione.

Grande accoglienza dei tifosi che hanno ‘marcato ad uomo’ il calciatore, accompagnandolo per tutta la mattinata con cori ed entusiasmo. Lo stesso attaccante ha ricambiato l’affetto della tifoseria nerazzurra affacciandosi da una finestra della sede del CONI. Il colpo dell’estate, ora, è finalmente ufficiale. Ad annunciarlo è stato lo stesso club lombardo attraverso una nota diramata sui propri canali ufficiali. Big Rom è tornato a Milano.