Inter-Atalanta, asse caldo: l’attaccante si muove, serve l’ultimo step

In attesa dell’ufficialità del ritorno di Lukaku, l’Inter lavora con l’Atalanta a una cessione per cominciare ad alleggerire l’organico di mister Inzaghi.

L’ambiente nerazzurro è esaltato e incuriosito dal ritorno a Milano di Romelu Lukaku. É il grande nome, in attesa anche di capire cosa accadrà con Paulo Dybala, per il quale la pista Inter pare essere ancora la più fattibile per la prossima stagione. Per bilanciare i vari ingressi, l’Inter deve gestire anche le uscite. Uno dei profili più ricercati quindi vendibili è quello di Andrea Pinamonti.

L’attaccante italiano classe ’99 ha trascorso l’ultima stagione in prestito all’Empoli e, secondo il ‘Corriere dello Sport’, non c’è ancora spazio per lui all’Inter, per cui si troverà un’altra sistemazione.

Quella che trova il maggior gradimento da parte di Pinamonti è l’Atalanta, ma non è facile arrivare all’accordo economico con l’Inter, poiché la richiesta è considerata molto elevata.

Inter-Atalanta, asse per Pinamonti: le cifre

La società nerazzurra chiede almeno 18 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante, ma l’Atalanta al momento arriva a 12 milioni di euro più bonus. Tuttavia, la Dea dovrà prima cedere un calciatore tra Duvan Zapata e Luis Muriel. L’Inter è forte del fatto che l’Atalanta tiene molto a ricominciare con un nuovo ciclo e quindi nuove figure, soprattutto offensive, e Pinamonti spinge per questa opportunità.

Anche il neo-promosso Monza sta pensando al centravanti, ma in questo momento il club è più defilato, nonostante gli ottimi rapporti con l’Inter e un accenno d’intesa. Dopo che i nerazzurri avranno concluso gli affari in entrata, la concentrazione sarà rivolta proprio alla situazione Pinamonti e alla migliore soluzione per tutti.