Calciomercato Roma, ecco la tripla firma: Mourinho festeggia

In casa Roma la società è al lavoro per accontentare tutte le richieste del tecnico Mourinho. Il portoghese vuole una squadra competitiva.

Dopo la vittoria in Conference League in casa Roma c’è voglia di qualcosa in più, sia da parte dei tifosi sia da parte di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese vuole una squadra che possa essere competitiva per la qualificazione in Champions League, ed in generale lottare per le prime posizioni. Nei primi giorni di mercato è arrivato Matic, ma è andato via Mkhitaryan e il tecnico portoghese chiede qualcosa in più.

Negli ultimi giorni, attorno al club capitolino, si è discusso di un piccolo fastidio da parte di Mourinho, che vorrebbe la rosa quasi completa per l’inizio del ritiro estivo. Difficilmente sarà così anche se la Roma è al lavoro per accontentare le richieste del suo tecnico.

Intanto la Roma non resta ferma e lavora sia in entrata che con i giocatori presenti in rosa, con l’obiettivo di blindare alcune delle pedine fondamentali dell’undici che hanno riportato un titolo in casa giallorossa. La Roma è infatti pronta a definire ben tre operazioni di calciomercato.

Roma, importante tripla operazione in entrata

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira il club giallorosso è pronto ad una tripla importante operazione. Da un lato la squadra è vicina a blindare con il rinnovo Mancini e Bryan Cristante, due colonne della squadra di Mourinho ed entrambi nel giro della Nazionale italiana di Mancini.

Per quel che riguarda le operazioni in entrata la Roma ha trovato l’accordo con il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi, un contratto fino al 2027 a circa due milioni di euro annui. Roma e Sassuolo sono al lavoro per definire l’accordo, ma intanto il club capitolino ha chiuso già con il giocatore, che, non vede l’ora di tornare nella squadra dove è cresciuto.