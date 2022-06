Roma, incontro decisivo e sgambetto alla Juve: accordo ad un passo

La Roma, dopo Matic, intende prendere un altro centrocampista: a breve l’incontro decisivo per il giocatore seguito anche dalla Juve.

Il primo rinforzo, quello ritenuto prioritario, è stato preso. Nemanja Matic, dopo aver lasciato il Manchester United, ha infatti scelto la Roma accettando la corte di José Mourinho e firmando un contratto annuale con opzione per il secondo. Per rendere competitivo ad alti livelli il centrocampo giallorosso, secondo il tecnico portoghese, serviranno però anche altri innesti di qualità in grado di coniugare al meglio la fase di non possesso a quella di costruzione della manovra.

Il primo nome sulla lista del direttore generale Tiago Pinto è quello di Davide Frattesi, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Sassuolo: per lui 36 presenze complessive in campionato (di cui 35 da titolare), “condite” da 4 gol ed altrettanti assist. Numeri che gli hanno consentito di entrare nel mirino di numerose squadre, tra cui proprio i capitolini che a breve cercheranno di piazzare l’affondo decisivo.

I neroverdi, fin qui, hanno sparato alto: 27 milioni. Tuttavia si tratta di una cifra destinata ad abbassarsi nei prossimi giorni. La dirigenza romana, a stretto giro di posta, incontrerà quella emiliana per fare il punto della situazione e provare a sbloccare la trattativa. Il tempismo sarà fondamentale, perché per Frattesi ha iniziato a muoversi anche la Juventus.

Roma, sogno Frattesi ma c’è l’insidia Juventus

Pinto nell’occasione, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, metterà sul piatto fino ad un massimo di 24 milioni. In alternativa, è pronta una proposta da 21 milioni più il cartellino di Felix Afena-Gyan e Cristian Volpato. Mourinho vorrebbe averlo già nella prima giornata del raduno (4 luglio) ma l’operazione non si preannuncia facile visto l’interessamento dei bianconeri.

Paul Pogba è in arrivo ma la Vecchia Signora non intende fermarsi qua. Quello di Frattesi è ritenuto un profilo di qualità ed a breve Federico Cherubini si farà avanti, specie se poi le infinite strade del mercato dovessero portare Weston McKennie lontano da Torino (piace in Premier League). Il classe 1999, dal canto suo, attende di conoscere il proprio futuro.