“Andrà in porto”: Inter, l’annuncio dell’agente svela il futuro del nerazzurro

Tante situazioni interne da risolvere. Giocatori che in casa Inter potrebbe partire, per uno di queste c’è stato anche un annuncio importante.

L’Inter ha bisogno di chiarire il futuro di diversi giocatori all’interno della propria rosa. Non c’è soltanto il mercato in entrata a tenere banco, con il ritorno di Romelu Lukaku che ormai sembra cosa fatta. Ci sono delle situazioni all’interno della rosa nerazzurra che andranno gestite da qui alle prossime settimane. Giocatori in partenza, che non rientrano nel progetto tecnico si Simone Inzaghi e che dunque hanno la necessità di trovare una sistemazione.

Una situazione borderline è quella che riguarda Milan Skriniar. Il difensore slovacco, di fatto, non avrebbe bisogno di una cessione in quanto giocatore poco utilizzato da Inzaghi, visto che rappresenta uno degli elementi di assoluto valore della rosa nerazzurra. Eppure, far respirare le casse della società rappresenta un altro degli obiettivi da perseguire. E per questo in caso di proposta importante la società vorrebbe tenere in considerazione ogni tipo di eventualità.

Inter, Skriniar e la possibile cessione: c’è l’annuncio

Sul giocatore slovacco si è parlato molto dell’interessamento del Paris Saint Germain, che ha cosi messo gli occhi sul difensore per inserirlo all’interno della rosa di Mauricio Pochettino. Certo, l’Inter lascerebbe andare Skriniar – come detto – soltanto di fronte ad un’offerta importante, che da Parigi potrebbe presentarsi proprio in queste settimane.

A dare una propria chiave di lettura sulla questione, di fatto accendendo una luce sul futuro di Skriniar, è Branislav Jasurek (agente di Stan Lobotka, tra gli altri) che ai microfoni del quotidiano slovacco ‘Pravda’ ha spiegato la sua visione della situazione Skriniar.

“Secondo me il trasferimento andrà in porto, Luis Campos è un top che ottiene sempre ciò che vuole”, ha spiegato l’agente. “Farà di tutto per prenderlo”, ha ancora perseguito Jasurek, dando così un immagine molto chiara di quella che è anche la potenza di azione di Campos, entrato proprio nelle scorse settimane all’interno dell’asset societario dei parigini come direttore sportivo.