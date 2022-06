Osimhen non si trattiene: Napoli, sfogo improvviso e messaggio netto

Il Napoli è ancora alle prese con diversi nodi da sciogliere. Osimhen però avvisa gli azzurri in vista dell’inizio della nuova stagione.

Dopo due anni di esclusione dalla Champions League, gli azzurri, al primo anno della nuova gestione targata Spalletti, sono riusciti a tornare nel novero delle partecipanti alla prossima coppa dalle grandi orecchie.

Nonostante una stagione abbastanza positiva dal punto di vista dei risultati, tra Aurelio De Laurentiis e i tifosi restano alcuni mugugni di troppo. Una parte del tifo partenopeo è delusa per non essere riuscita a partecipare fino alla fine alla lotta Scudetto. A rendere il rapporto ancora più complicato, le nuovo linee guida del patron circa il monte ingaggi che, dopo Insigne, Ghoulam e Ospina, potrebbero fare nuove vittime eccellenti.

Il lavoro a cui chiamato il ds Giuntoli è molto delicato. Da un lato trovare profili che rientrino nei nuovi parametri imposti dalla presidenza, dall’altro la necessità sportiva di mantenere in piedi una rosa d’altissimo livello. Cosa resa ancora più difficile dal fatto che parecchi big, da Koulibaly a Osimhen, potrebbero partire a fronte di una grande offerta.

Napoli, Osimhen tanta ambizione in vista della prossima stagione

Proprio l’attaccante nigeriano, alla sua terza stagione con la casacca del Napoli, ha voluto a modo suo suonare la carica, ma anche dare un’avvertimento all’ambiente. Sempre molto attivo sui social, Osimhen ha postato un messaggio eloquente su Twitter: “Se per sentirti meglio devi guardare ai traguardi ottenuti dagli altri, renditi conto che alla fine della giornata resti comunque un perdente.”

Il messaggio, che in brevissimo tempo ha fatto il pieno di like e condivisioni, ha scatenato l’immediata reazione dei tifosi del Napoli, evidentemente contenti per l’ambizione del loro attaccante principale. Un messaggio che può essere visto sia come sfogo, ma anche come avvertimento ai compagni: l’anno prossimo il Napoli deve vincere.