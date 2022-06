Serie A, occasioni sul mercato: Bony cerca una squadra

L’ex attaccante del Manchester City Wilfried Bony cerca una sistemazione: la situazione

Wilfried Bony si è distinto maggiormente in Eredivisie e in Premier League. I club dove l’ivoriano ha offerto le prestazioni migliori sono stati il Vitesse e lo Swansea. Giocate e gol che gli hanno permesso di ricevere la chiamata del Manchester City: un’esperienza finita male, dopo un anno e mezzo sei gol segnati, e la soddisfazione di vincere una Coppa di Lega con Manuel Pellegrini alla guida dei Cityzens.

Bony ha anche vinto la Coppa d’Africa e oggi è un tesserato del NEC Nijmegen. Dopo l’addio ai Paesi Arabi, la sua esperienza al ritorno in Olanda è stata segnata dagli infortuni. Il centravanti ivoriano è stato costretto a scendere in campo solo pochi minuti in sei mesi e non ha potuto dare una mano significativa alla sua squadra.

Calciomercato, Bony guarisce dall’infortunio e cerca una nuova sistemazione

Stando alle ultime informazioni raccolte da SerieANews.com, tra due giorni scadrà il contratto di Bony con il NEC Nijmengen e non verrà rinnovato. L’attaccante ivoriano si troverà dunque svincolato e attualmente è alla ricerca di una nuova squadra. E il fatto che abbia recuperato completamente dai problemi muscolari potrebbe fare la differenza.

L”intenzione del classe ’88 è quella di rimettersi in carreggiata e la sua esperienza potrebbe far comodo alle squadre che lottano per la salvezza, anche in Serie A. Considerando, soprattutto, che gli attaccanti di quest’età possono ancora fare la differenza.