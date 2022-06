“Potrebbe stupirci…”, colpo di scena Ilicic: cosa sta per succedere

In casa Atalanta tiene banco il futuro di Josip Ilicic. Il giocatore sloveno è reduce da un’annata complicata con il club nerazzurro.

Nell’ultima stagione l’Atalanta ha trovato numerose difficoltà, un’annata che l’ha vista dopo tanto tempo fuori dalle competizioni europee. La squadra di Gasperini ha avuto vari problemi e tra questi non possiamo dimenticare il caso Josip Ilicic. Il trequartista sloveno ha trascinato gli orobici in passato, ma negli ultimi due anni ha avuto difficoltà extra calcistiche, alle prese con un brutto male come la depressione.

Negli ultimi giorni sono nati alcuni rumors di calciomercato attorno a Josip e l’amministratore delegato Luca Percassi ha parlato del suo futuro. Il dirigente nerazzurro ha parlato della situazione in casa Atalanta ed i colleghi di Tmw hanno riportato le sue parole. Sul giocatore c’è il pressing del Bologna, guidato dall’ex dirigente nerazzurro Sartori:

“Conoscete la sua situazione, ha ancora un altro anno di contratto con uno di opzione. Conosciamo tutti il suo valore tecnico, sicuramente Sartori lo segue. Lunedi il giocatore sarà a Zingonia a meno che Giovanni decida di stupirci prima…”

Percassi non parla solo di Ilicic, le ultime

Il dirigente nerazzurro ha trattato di vari nomi, sia in entrata che in uscita. Percassi ha utilizzato parole di smentita riguardo i rumors sui fitti contatti per il centravanti dell’Inter Andrea Pinamonti: “Un giovane interessante, ma oggi non ci sarà nessun incontro per accelerare. Demiral? Il mercato può portare delle sorprese, ma non per lui. Il giocatore resta sicuramente qui”.

Confermate inoltre le voci sull’offerta della Lazio per Carnesecchi, un’offerta che per il momento non soddisfa il club: “Siamo molto legati a lui, ma per filosofia societaria ascoltiamo tutte le offerte. La Lazio ha fatto un’offerta, ma al momento non abbiamo accettato. Non resterà comunque a fare il secondo portiere”.