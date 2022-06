Inter, quale futuro per Correa? Tra Dybala e vecchie fiamme, il punto

Correa già in uscita dall’Inter? Quale futuro per il Tucu adesso che è arrivato Lukaku e Marotta insegue Dybala? Il punto di SerieANews.com

L’impatto in nerazzurro è stato decisamente notevole, anche se la doppietta col Verona aveva fatto presagire ad una stagione ben diversa per Joaquin Correa. Stagione segnata anche dagli infortuni e dal lungo periodo di digiuno che ha un po’ penalizzato la prima annata del Tucu all’Inter.

Adesso le gerarchie nell’attacco nerazzurro si preparano a mutare nuovamente, con l’arrivo di Lukaku che capovolge le carte in tavola per Inzaghi e per i colleghi di reparto del belga. Tra questi, lo stesso Correa, che negli ultimi giorni è stato accostato a diverse squadre, immaginando un addio a corto raggio dell’ex Lazio.

Quale futuro, però, attende realmente il Tucu? Una domanda che può montare in seno alla dirigenza nerazzura, impegnata nell’inseguimento di Dybala per completare l’attacco da sogno per la prossima stagione.

Inter, quale futuro per Correa? Il Tucu non è incedibile, occhio al ritorno di una vecchia fiamma

Stando a quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, il futuro di Correa all’Inter resta tutto da scrivere. L’argentino è certamente uno dei pupilli di Simone Inzaghi, ma non è certo considerato incedibile dalla dirigenza nerazzurra.

Anzi con la giusta offerta, l’ex Lazio può partire: uno scenario che farebbe anche comodo a Marotta e Ausilio, speranzosi di ricavare ulteriore spazio per l’affondo a Paulo Dybala. La giusta offerta, però, non è da poco: l’Inter chiede almeno una cifra che non metta a bilancio una minusvalenza, in confronto all’investimento compiuto la scorsa estate (circa 25-30 milioni di euro).

Di certo restano i tempi dilatati: per giungere ad un’eventuale svolta nel futuro di Correa, bisognerà attendere più di qualche semplice settimana. Fonti vicine al calciatore ci assicurano: l’accostamento col Napoli non trova molte conferme, anche se gli azzurri sondarono la pista Tucu nel 2019, ai tempi della Lazio.

Un ritorno di (una vecchia) fiamma non sarebbe da escludere, ma ad oggi non risultano contatti tra le parti e l’ipotesi resta in piedi più come una suggestione di ‘fine mercato’. Anche perché i costi di una eventuale operazione Correa supererebbero quelli dell’operazione Deulofeu: oltre il costo del cartellino, per convincere l’argentino occorrono circa 3,5 milioni di euro a stagione.

Ciro Troise – Alessandro Montano