“Accetterebbe volentieri”: Inter-Napoli, l’intreccio che stravolge il mercato

L’Inter, dopo aver riaccolto Lukaku, studia una nuova operazione di mercato. Contatti avviati con il Napoli, l’accordo è possibile.

Romelu Lukaku ha fatto il proprio rientro a Milano: contratto firmato e maglia numero 90 prenotata. Ora l’Inter proverà a regalare a Simone Inzaghi anche Paulo Dybala tuttavia l’operazione resta subordinata ad una serie di cessioni che il club dovrà necessariamente concretizzare nei prossimi giorni. Felipe Caicedo è tornato al Genoa, ma non basterà: serviranno, infatti, almeno altri due addii per rendere possibile l’arrivo dell’argentino.

Il primo a salutare la compagnia sarà Alexis Sanchez che, insieme ad Arturo Vidal, risulta essere il giocatore più pagato dell’intera rosa. L’amministratore delegato Beppe Marotta, in occasione di alcuni recenti incontri, lo ha invitato a trovarsi una nuova sistemazione. Il cileno, dal canto suo, ha rifiutato la proposta del Villarreal rallentando così i piani della società. Probabile, a questo punto, che le parti a breve si confrontino di nuovo per discutere di un’eventuale buonuscita (non prevista comunque nel contratto).

Di recente, inoltre, si era parlato pure di un possibile addio di Edin Dzeko. Il bosniaco ha disputato una buona stagione (17 gol e 10 assist in 49 apparizioni complessive) ma con l’arrivo di Lukaku rischia di restare spesso fuori dall’undici titolare. La Fiorentina ha iniziato a seguirlo tuttavia l’ingaggio percepito dalla punta rischia di essere un ostacolo insormontabile per la Viola. Ecco perché, a sorpresa, potrebbe essere Joaquin Correa a lasciare l’Inter.

Inter, Correa può andare al Napoli: le cifre

L’argentino piace molto al Napoli, alla ricerca di giocatori di qualità con i quali sostituire Lorenzo Insigne e Dries Mertens (il cui contratto con il partenopei scade oggi). I primi sondaggi sono stati già effettuati con Correa che, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattina’, ha fatto sapere che “accetterebbe volentieri” il trasferimento in Campania. L’accordo tra le società, in ogni caso, resta tutto da trovare.

I nerazzurri, ad esempio, chiedono 30 milioni cash per lasciarlo partire mentre il presidente Aurelio De Laurentiis si è detto disponibile ad arrivare ad un massimo di 25. Non è da escludere, scrive il quotidiano, che l’intesa alla fine venga trovata attraverso la formula del prestito oneroso con eventuale obbligo di riscatto al termine del campionato. Nessun problema, invece, per quanto riguarda l’ingaggio percepito da Correa a Milano: 3 milioni. Una cifra alla portata del Napoli.