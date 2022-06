Juventus, il futuro è deciso: l’ufficialità fa disperare i tifosi

La Juventus ha scelto di dire addio a diversi suoi senatori: un addio, però, sembra fare più male di tutti

E’ tempo di ufficialità in casa Juventus. Erano noti da tempo gli addii di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, che hanno salutato i tifosi bianconeri nell’ultima partita di campionato. Attraverso il proprio sito e i propri canali social, però, il club bianconero ha approfittato di questa giornata per salutare anche un altro dei suoi ‘senatori’, per così dire. Uno di quelli che ha giocato la finale di Champions League del 2015 contro il Barcellona.

Si tratta di Alvaro Morata: oggi, infatti, scade il prestito biennale dall’Atletico Madrid e la Juventus non ha trovato l’accordo per il riscatto. Questo ha indotto il club bianconero a fare delle scelte diverse, che ora dovranno essere accompagnate dal mercato, visto che gli unici attaccanti a disposizione di Allegri sono Vlahovic e Kean.