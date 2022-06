Calciomercato Lazio, annuncio a sorpresa sul top player: Sarri festeggia

Il direttore sportivo Tare ha fatto un annuncio mediante la stampa: almeno per il momento Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo

La Lazio anche quest’anno dovrà fare i conti con il calciomercato. La seconda esclusione consecutiva dalla Champions League non permette alla società di Claudio Lotito di vivere serenamente. Le finanze del club non vivono un momento particolarmente florido ma per il momento Maurizio Sarri mantiene tutti i suoi top player.

Vero però che il calciomercato comincerà ufficialmente soltanto tra qualche giorno e che i movimenti fino a questo momento sono stati pochissimi, tuttavia, il direttore sportivo Igli Tare tiene duro e nelle ultime ore ha rilasciato un virgolettato per chiarire alcune cose emerse nelle scorse ore.

Lazio, Tare sul presunto interesse del Chelsea su Milinkovic-Savic: “Niente di vero”

Uno dei principali indiziati a lasciare la Lazio per consentire alla società di Claudio Lotito di fare cassa rimane Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è a due anni dalla fine del suo contratto con i biancocelesti, motivo per il quale gli indizi a tal proposito sono tanti.

Se non dovesse raggiungere l’accordo per un rinnovo di contratto, infatti, nella prossima stagione, i capitolini perderebbero forza nei confronti delle pretendenti al momento di iniziare una trattativa.

Con il viaggio a Londra di Tare a Londra, alcuni tabloid inglesi hanno subito accostato il nome del serbo al Chelsea. Si è mormorato pure della possibilità che i londinesi potessero mettere sul piatto della bilancia 80 milioni di euro per consentire al centrocampista di lasciare Roma.

Voci tuttavia che Igli Tare si è affrettato a smentire. Il direttore sportivo della Lazio lo ha fatto attraverso ‘Il Messaggero’. “Niente di vero”, ha detto in maniera secca e laconica il ds albanese. Almeno per il momento, dunque, Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo. Ma l’estate è ancora lunga e ulteriori novità potrebbero presto arrivare…