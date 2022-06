Calciomercato Lazio, l’ufficialità cambia l’attacco di Sarri: c’è l’annuncio

La Lazio mette a segno il suo primo colpo di mercato: è ufficiale, l’attacco di Sarri ora può cambiare. C’è l’annuncio dei biancocelesti.

La Lazio di Maurizio Sarri si muove sul mercato in vista della prossima stagione. È ufficiale l’arrivo dell’attaccante che va ad aggiungersi ai giocatori già in squadra per il reparto offensivo. È, infatti, arrivato l’annuncio.

Adesso è ufficiale: Matteo Cancellieri passa dall’Hellas Verona alla Lazio. L’attaccante, in vista della prossima stagione, sarà a disposizione di Maurizio Sarri e andrà ad aggiungersi al suo reparto offensivo.

C’è l’annuncio, tramite una nota ufficiale, da parte della Lazio. L’esterno destro arriva infatti all’interno del club biancoceleste tramite un prestito con obbligo di riscatto. Il riscatto, in ogni caso, avverrà solamente a determinate condizioni. Anche se queste non sono state rivelate dalla società. Ecco il comunicato.

Calciomercato Lazio, arriva il comunicato ufficiale: Cancellieri è un nuovo attaccante a disposizione di Sarri

Come comunicato dalla Lazio, tramite una nota ufficiale, Matteo Cancellieri è arrivato nel club tramite un prestito con obbligo di riscatto. Si legge infatti: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Cancellieri proveniente dall’Hellas Verona”. Il classe 2002, cresciuto nelle giovanili della Roma, nella stagione di Serie A 2021/2022 ha segnato 1 gol in 12 gare disputate sotto la guida di Tudor.

“La S.S. Lazio – si legge ancora nel comunicato – avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi di particolari condizioni sportive”. Matteo Cancellieri sarà perciò a totale disposizione di Sarri, come rinforzo per la prossima stagione sulla corsia di destra. Ora è ufficiale.