“Siamo ai dettagli”: Milan, gioia incontenibile per Maldini e Pioli

Per il Milan arriva una delle notizie più attese degli ultimi tempi: Maldini, Massara e Pioli ora possono esultare, la gioia è tanta.

La vittoria dello Scudetto da parte del Milan nella stagione da poco conclusa è arrivata grazie a un eccellente lavoro di squadra. In cui ognuno è stato un tassello fondamentale. A partire da Pioli e, con lui, da Maldini e Massara. Ecco perché la notizia riempie di gioia.

Quella tra Maldini e Massara con il Milan è una storia che non è destinata a terminare. Ora il rinnovo appare davvero molto vicino. Per le firme manca infatti davvero poco, dal momento che c’è stato un netto avvicinamento tra la domanda e l’offerta fatta dal club.

Con la nuova proprietà che verrà presto affidata a RedBird (con il fondo Elliot che comunque resterà in partnership) non cambierà, infatti, la spina dorsale del club. Stefano Pioli può perciò dirsi contento dell’imminente rinnovo che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo rossonero fino a quest’oggi.

Milan, si continua con Maldini e Massara: lungo incontro terminato nel migliore dei modi, si è arrivati ai dettagli

“Siamo ai dettagli, per arrivare alle firme mancano solamente dettagli secondari”, si legge infatti su ‘La Gazzetta dello Sport’. Il quotidiano ha dato l’annuncio solamente pochi minuti fa e, anche se non c’è ancora l’ufficialità, la fumata bianca ora appare come una certezza. Dopo un lungo incontro avuto quest’oggi in Casa Milan.

Stefano Pioli può continuare a contare sull’ottimo lavoro di Maldini e Massara, che insieme hanno dato un importante contributo alla stagione da poco conclusa con la vittoria dello Scudetto dopo undici anni. “Gli ultimi aspetti sostanziali – si legge ancora su ‘La Gazzetta dello Sport’ – da concordare sono stati chiariti e definiti. E i tifosi rossoneri, dopo aver trattenuto il fiato, possono ora tirare un sospiro di sollievo”.

Aggiornamento ore 22.26 – Dichiarazioni di Maldini

Paolo Maldini ai microfoni di ‘MilanNews’ ha subito dopo la fine dell’incontro dichiarato: “All’ultimo ma abbiamo rinnovato, accordo trovato. Felici per il rinnovo e per continuare a programmare un futuro vincente”.