Calciomercato Monza, Galliani esplosivo: annuncio in diretta e tifosi impazziti

Il neo promosso Monza è letteralmente scatenato sul mercato. Il club brianzolo lavora per accontentare le richieste del tecnico lombardo.

Dopo la promozione in Serie A il Monza di Berlusconi e Galliani è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il prossimo anno. A differenza delle altre neopromosse il club brianzolo ha grandi ambizioni e già in questa prima fase di calciomercato l’ex dirigente del Milan è scatenato sul mercato.

Adriano Galliani, CEO del Monza, ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente ha parlato dell’ormai neo acquisto Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter: “Sensi? Supererà le visite mediche, poi venerdì ci sarà la firma e lui sarà un nuovo giocatore del Monza”.

Galliani ha esaltato le qualità dell’ex centrocampista di Inter e Sampdoria: “Lui è un grande giocatore, ricordo che nel ‘98 ho provato a prendere Xavi, ma sua madre non me lo lasciò, ora prendiamo Sensi”. L’ex gioiello del Sassuolo arriverà al club con la formula del prestito secco.

Monza scatenato sul calciomercato

In difesa sono arrivati Carboni e Ranocchia mentre è sfumata la pista Casale. Galliani ha continuato parlando delle trattative e di un grande ex come Pessina: “Mi piacerebbe assolutamente riaverlo, conosco anche la sua famiglia, lui è nato e cresciuto a Monza, io l’ho portato al Milan nel 2015 e poi l’ho venduto all’Atalanta, ma sarebbe bello tornasse da noi da capitano”.

Infine una battuta sul centravanti del Napoli Petagna, più volte accostato al Monza: “Colpo Petagna? Oggi gli ho fatto gli auguri visto che è il suo compleanno, anche lui è cresciuto nel Milan, vediamo…”. Inoltre il dirigente ha chiuso invece all’arrivo di Antonio Candreva, più volte accostato al club nelle ultime settimane.