“Continua lo show”: calciomercato Monza, Galliani prepara l’assalto decisivo

Il Monza continua ad essere molto attivo sul mercato: dopo Ranocchia, Cragno e Carboni, ecco un altro colpo. Accordo ad un passo.

Non intende fermarsi il Monza. I biancorossi, infatti, hanno messo subito da parte l’euforia legata alla storica promozione in Serie A concentrandosi sul mercato. L’obiettivo è quello di allestire una squadra competitiva, in grado di chiudere presto il discorso salvezza e lottare, magari, per un posto in Europa. I primi colpi (Andrea Ranocchia, Alessio Cragno e Andrea Carboni) sono stati già effettuati, altri invece sono in canna.

Antonio Candreva, ad esempio, è ad un passo: i contatti con la Sampdoria, infatti, sono andati avanti in maniera proficua nelle ultime ore. Le parti risultano quando mai vicine, con i blucerchiati che chiedono almeno 2 milioni per lasciar partire l’esterno autore di 7 gol e 13 assist nell’ultimo campionato. Restano da limare alcuni dettagli, ma la fumata bianca è all’orizzonte.

Praticamente definita, invece, la trattativa con l’Inter riguardante Stefano Sensi. Il centrocampista, finito fuori dal progetto nerazzurro, dopo alcuni giorni di riflessione ha deciso di dire “sì” alla proposta brianzola. Le visite mediche, stando a quanto riportato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, si terranno venerdì. In seguito, il giocatore raggiungerà subito i nuovi compagni di squadra. “Continua lo show” del club quindi, come scrive il quotidiano rosa.

Monza scatenato, ecco anche Sensi: più qualità per Stroppa

Un colpo importante per il tecnico Giovanni Stroppa, il quale avrà così a disposizione un elemento di qualità abile sia in fase di impostazione del gioco che in quella di rifinitura. L’operazione, come detto, è da considerare chiusa: si attende soltanto l’annuncio ufficiale. Galliani, a stretto giro di posta, proverà poi a convincere Matteo Pessina e Roberto Pereyra.

In difesa, invece, piaceva Nicolò Casale del Verona il quale, attraverso il proprio entourage, ha fatto sapere di non essere interessato al trasferimento. I riflettori, ora, sono stati puntati su Marlon dello Shakthar Donetsk finito di recente pure nel mirino della Fiorentina. Sarà un Monza grandi firme. Il club non vuole avere limiti.