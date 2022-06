Donnarumma, addio e nuova destinazione? L’agente svela tutto

Donnarumma in bilico tra il rinnovo con il club e l’addio, l’agente fa chiarezza sul suo futuro: ecco cosa sta accadendo.

Donnarumma pensa al futuro e a cosa gli riserveranno i prossimi mesi. Specialmente perché tutto appare ancora in bilico tra la permanenza e l’addio al club. A tal proposito, il suo agente Enzo Raiola ha fatto chiarezza. Ecco cosa sta succedendo.

Antonio Donnarumma, il cui contratto con il Padova è scaduto a tutti gli effetti quest’oggi, attende di capire cosa gli riserverà il futuro. L’opzione di rinnovo per un altro anno sarebbe scattata con la promozione in Serie B. Promozione che non è arrivata perché andata e ritorno di finale sono state poi vinte dal Palermo.

Il Padova ha espresso la volontà di voler comunque continuare con Antonio Donnarumma. Ma il ridimensionamento economico del club potrebbe non agevolare la cosa. Proprio di quest’argomento ha parlato ai microfoni de ‘LacasadiC.com’ il suo agente, Enzo Raiola.

Donnarumma in bilico tra l’addio e la permanenza al Padova: Enzo Raiola, in qualità di suo agente, fa chiarezza

Enzo Raiola, agente di Antonio Donnarumma, ha parlato così del suo futuro tra l’addio e la permanenza al Padova: “Al momento non abbiamo avviato nessuna trattativa. C’è stata una richiesta da parte del Padova di continuare il rapporto con Antonio. Lui è stato favorevole ad ascoltare l’offerta del club. Il Padova è partito inizialmente da una richiesta uguale a quella di quest’anno. Con l’unica differenza che nella passata stagione, il contratto era di soli 10 mesi essendo arrivato ad agosto”.

“Noi rispettiamo – ha proseguito il procuratore dell’ex Milan – la volontà del club di ridurre i costi. Io e Antonio accettiamo queste motivazioni, ma non riteniamo congrua l’offerta fatta dalla società. Ripeto: il ragazzo vuole continuare il suo percorso al Padova e sta mettendo da parte anche offerte di club di categoria superiore, ma vorrebbe un ingaggio adatto a quanto dimostrato in questa stagione