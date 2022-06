Mertens-Napoli, la sentenza cambia tutto? Può succedere da domani

Il Napoli si prepara a salutare Dries Mertens, ma occhio al colpo di scena che può cambiare tutto. C’è la sentenza, tutto può succedere da domani.

Ancora qualche ora e sarà ufficialmente addio tra il Napoli e Dries Mertens. Dopo nove anni di amore, il belga ed il club azzurro si saluteranno: il contratto del calciatore è in scadenza alla mezzanotte e l’accordo con la società partenopea è tutt’altro che vicino.

Ragion per cui i tifosi hanno già avviato la girandola dei saluti. E la dirigenza del Napoli, a sua volta, quella dei sostituti. Deulofeu resta il primo nome sulla lista di De Laurentiis e Giuntoli per rimpiazzare l’addio del belga, anche se la trattativa con l’Udinese resta ancora bloccata.

Tuttavia, attenzione sempre ai colpi di cinema del presidente del Napoli. Un colpo di cinema che potrebbe portare ad un eventuale ribaltone sul fronte Dries Mertens.

Napoli, colpo di scena per Mertens? Arriva l’annuncio in diretta

A spiegare il clamoroso scenario è il noto giornalista napoletano, Carlo Alvino: “Il Napoli e Mertens si saluteranno, almeno stando a quanto dice il contratto – commenta ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’ – Non è detta mica l’ultima parola: staremo a vedere quello che può succedere dopo la mezzanotte. Non mi risulta che il belga sia già un promesso sposo di qualche altra squadra”.

Parole che suonano come uno spiraglio di speranza per tutti quei tifosi che non si sono rassegnati all’idea di dover salutare Mertens. “Questa è una situazione che anche altri calciatori hanno vissuto in passato. Prima si discute e poi si valuta, di certo la mezzanotte di oggi non chiude definitivamente la storia tra il Napoli ed il calciatore. Magari le parti possono continuare e avviare un nuovo discorso sul contratto. Aspettiamo”.

Una sentenza e un annuncio che fa incrociare le dita a parte della piazza partenopea. Le speranze di continuare a vedere Dries Mertens in azzurro non sono del tutto perdute, anche se un accordo, ad oggi, tarda a mostrarsi.