Brunori trascina il Palermo: la Serie A c’è, un club ha già chiesto informazioni

Matteo Luigi Brunori ha messo la propria firma sulla promozione in Serie B: su di lui tante le squadre interessate, ma occhio anche alla Serie A. Il punto di SerieANews.com.

Matteo Luigi Brunori è diventato un eroe a Palermo, dove cui segnando ben 29 gol si è rivelato un vero e proprio trascinatore. In prestito dalla Juventus U23, il classe 1994 ha mostrato nel club rosanero tutte le sue qualità. I tanti gol segnati e le tante prestazioni messe in scena hanno così attirato l’attenzione di molte squadre, tanto di Serie B quanto di Serie A. Ecco il punto fatto da SerieANews.com.

La Juventus, nel vivaio dell’U23, ha tra le mani un vero e proprio gioiellino. Certo non è l’unico, tra le diverse giovani promesse, ma Brunori in prestito al Palermo ha dimostrato di essere un attaccante vicinissimo ai trenta gol (ne ha collezionati 29, più 5 assist, in 47 gare giocate), oltre che un leader. Ha preso sulle proprie spalle la squadra, dopo 3 anni dal fallimento societario, e l’ha letteralmente trascinata dalla Serie C alla Serie B. Apponendo la propria firma su una promozione che ha regalato gioie e soddisfazioni.

Arrivare, quindi, a collezionare tra stagione regolamentare e playoff 29 gol non è cosa da tutti. L’italo-brasiliano ha poi anche messo la propria firma sulla gara di finale di ritorno giocata contro il Padova nella serata di ieri. Mettendo in cassaforte la promozione, segnando l’unico gol del match e facendo esplodere il Barbera. Tutto quanto compiuto in questa stagione ha perciò attirato su di lui l’attenzione di numerose squadre.

Per Brunori, eroe di Palermo, ora inizia il bello. Tante, tra Serie B e Serie A, interessate al bomber: la Cremonese ha chiesto informazioni ma non è l’unica

Matteo Brunori è, dunque, arrivato a Palermo lo scorso anno in prestito dalla Juventus U23. Fino alla serata di ieri, secondo quanto raccolto da SerieANews.com, l’attaccante è stato concentrato esclusivamente sulla promozione del club rosanero in Serie B. Promozione raggiunta nel migliore dei modi, ovvero segnando l’unico e decisivo gol del match di finale di ritorno.

Il vero lavoro di calciomercato inizia perciò effettivamente da oggi. Giornata in cui il giocatore inizia a pensare anche a ciò che il futuro può riservargli. Come appreso da SerieANews.com, infatti, la Serie B vorrebbe non lasciarlo andare via e in molte squadre hanno provato a strappare Brunori alle dirette concorrenti (con il Palermo stesso che vorrebbe trattenerlo ma che è comunque pronto alla forte eventualità di perderlo in vista della prossima stagione). Il salto di qualità ora è a portata di mano.

D’altro canto, in questo senso, occhio perciò anche alla Serie A: specialmente le neopromosse sono a caccia del bomber che possa permettere loro di mantenere il proprio posto nel campionato italiano di massima serie. La Cremonese su tutte lo guarda con maggiore attenzione e ha chiesto informazioni, ma non è l’unica. Il futuro per Brunori è ancora tutto da scrivere, ma le possibilità di compiere il grande salto ora sono concrete. Non resta che attendere i prossimi giorni per comprendere chi riuscirà ad assicurarsi il numero 9 del momento.