Dopo tante brutte notizie per l’Italia, la Federazione ha raggiunto un accordo molto importante per l’intero movimento.

In un anno sono successe molte cose per il movimento calcistico italiano: dalla vittoria dell’Europeo, passando per la mancata qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar, alla vittoria della Conference League da parte della Roma di José Mourinho.

Il calcio italiano, a dispetto del successo dell’anno scorso della squadra di Mancini a Wembley contro l’Inghilterra e del ritorno a vincere una competizione Uefa, sta attraversando uno dei momenti più bassi della sua storia. Segnale chiarissimo di questa crisi è stata la debacle avvenuta contro la Macedonia del Nord nei play-off Mondiali. L’Italia, infatti, per la seconda volta consecutiva, cosa mai accaduta prima, non ha staccato il pass per partecipare alla competizione più importante le nazionali.

All’origine di questa situazione del calcio italiano c’è lo stato orrendo della nostra Serie A, indebitata quasi fino al collo e senza le strutture adeguate per un calcio moderno. Nonostante tutto questo contesto poco felice, in queste ore è arrivata un’ottima notizia sia per la Federazione che per tutto il nostro movimento.

Italia, è stato siglato un accordo di collaborazione con la Federazione messicana

Come quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, la Federazione italiana ha siglato un accordo ( che durerà almeno due anni) con la quella messicana. Le due Federazioni, con l’aiuto delle due massime leghe dei due paesi, con questa firma vogliono rafforzare il legame calcistico tra queste due nazioni.

L’accordo prevede, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, sia lo scambio di conoscenze per cercare di migliorare la formazione di tecnici ed arbitri che vari seminari ed incontri per condividere le conoscenze sul management e marketing dello sport, medicina dello sport, diritti tv e fair play finanziario. Le due Federazioni, inoltre, si sono accordate per svolgere delle amichevoli sia tra le nazionali ( maschili e femminili) che tra squadre di club.