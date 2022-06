Mercato Salernitana, ecco chi sostituirà Djuric: le ultimissime

Il mercato della Salernitana aprirà i battenti con la cessione di Djuric. L’attaccante bosniaco è ormai a un passo dal Verona. I granata avrebbero già individuato alcuni profili per sostituire al meglio l’ormai ex centravanti

Djuric al Verona: attesa solamente la definitiva fumata bianca per l’accordo totale. Il centravanti bosniaco raggiungere Cioffi già nei prossimi giorni e il sua arrivo in maglia scaligera potrebbe coincidere con la cessione di Simeone da parte del Verona.

La Salernitana, dal canto suo, sarebbe già pronta ad accelerare le operazioni per la caccia al nuovo attaccante. Si allontana Joao Pedro, ormai vicinissimo all’accordo con il Galatasaray come confermato dai colleghi di “Sportitalia”. Non trovano conferme le indiscrezioni su Pavoletti, così come quelle su Petagna.

Su Petagna resta forte l’interesse del Monza, mentre i granata potrebbero affondare il colpo su Okereke, in uscita dal Venezia e suggestione decisamente interessante come potenziale sostituto di Djuric in vista della prossima stagione. Non solo Okereke, occhio anche al profilo di Zaza e Nzola.

Mercato Salernitana, pazza idea Okereke: nessuna conferma su Gabbia

Nonostante alcune indiscrezioni sul possibile accostamento Gabbia-Salernitana, il giovane centrale rossonero difficilmente lascerà il Milan in vista dell’attuale sessione di calciomercato. Pioli punterà su di lui per completare la linea difensiva del Diavolo in vista della prossima stagione.

Oltre a Okereke, come riportato nelle scorse settimane, la Salernitana continua a monitorare molto da vicino la suggestione Cavani. Trattativa quasi impossibile a causa dell’eccessivo ingaggio del giocatore. Poco ottimismo, ma attenzione ai possibili colpi di scena. Timidi contatti anche per Lasagna del Verona, il quale potrebbe lasciare la squadra di Juric dopo l’arrivo di Henry e quello imminente di Djuric.