Milan, il danno oltre la beffa: l’annuncio gela Maldini e i tifosi

I tifosi del Milan non possono credere ai loro occhi per quanto sta avvenendo: le ultime dichiarazioni hanno sorpreso i sostenitori rossoneri

Nonostante le dichiarazioni di rassicurazione, il futuro di Paolo Maldini e Frederic Massara non è ancora stato blindato con le firme. In casa Milan, questo è uno dei capitoli maggiormente in vista per i tifosi rossoneri che nella giornata di oggi hanno assistito pure ad alcune parole sorprendenti.

I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un difensore con cui rinforzare la retroguardia che nella passata stagione ad un certo punto è stata costretta a fare affidamento su Kalulu, Tomori, Romagnoli e Gabbia in seguito all’uomo di maggiore esperienza, Simon Kjaer. I rossoneri vogliono rinforzare il reparto e uno dei calciatori maggiormente cercati è stato l’olandese Sven Botman. Il centrale però ha preferito firmare con il Newcastle e durante una delle sue prime interviste da quando ha firmato per il club inglese si è lasciato andare a dichiarazioni molto sorprendenti.

Milan, Botman si presenta al Newcastle: “Sarei venuto a gennaio, mi cercava il Milan ma ho preferito i Magpies’

Il calciatore olandese è stato intervistato dal ‘De Telegraaf’, quotidiano dei Paesi Bassi tra i più antichi. Botman ha parlato della sua scelta. “L’ambizioso progetto del Newcastle, e la mia volontà di giocare in Premier League, hanno rappresentato il fattore decisivo”.

“Ho sempre sognato di giocare nel campionato inglese ma devo dire che pure il Milan mi offriva buone sensazioni. Alla fine però il Newcastle mi è sembrato meglio e dunque l’ho scelto”, ha continuato Sven Botman.

Ha poi parlato del mercato di gennaio quando è sembrato vicino al Milan ma anche in questo caso i tifosi rossoneri sono stati costretti ad ingoiare un boccone amaro. Oltre il danno pure la beffa. “Volevo trasferirmi al Newcastle già a gennaio perché era uno di quei treni che passano soltanto una volta nella vita ma il Lilla mi ha voluto tenere in quella circostanza. Non si trattava certo di una punizione visto che a febbraio avremo poi incontrato il Chelsea negli ottavi di Champions League. Per me i ‘Magpies’ rappresentano una grande opportunità”.