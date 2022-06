Lascia le vacanze e vola via: Milan, il motivo gela i tifosi

Dopo Botman, il Milan è vicinissimo a perdere un altro obiettivo di mercato che ha lasciato le proprie vacanze per chiudere con un club.

Dopo la grandissima vittoria dello Scudetto, Maldini e Massara si sono messi all’opera per regalare a Stefano Pioli una squadra che possa sia difendere il titolo che superare il girone di Champions League (dove il ‘Diavolo’ sarà testa di serie al momento del sorteggio). Nonostante tutti i migliori propositi, per il team rossonero le prime settimane di mercato non sono andate nel migliore dei modi.

Il Milan ha sì ingaggiato a parametro zero Origi, svincolatosi dal Liverpool di Klopp, come nuovo attaccante centrale, ma poi ha perso ogni speranza di prendere Sven Botman dal Lille. Il giocatore olandese, infatti, ha acconsentito al suo trasferimento in Premier League nel ricchissimo Newcastle.

A non migliorare la situazione in casa rossonera ci sono i destini ancora incerti di Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti, di fatto, non hanno ancora rinnovato il contratto che scade proprio nella giornata di oggi, anche se si attende nelle prossime ore l’ufficialità dei loro rinnovi. Dal fronte mercato, però, non sono arrivate altre brutte notizie per i tifosi del Milan.

Milan, Renato Sanches ha lasciato le vacanze in Portogallo per firmare con il PSG

Secondo quanto riportato da ‘Footmercato’, infatti, Renato Sanches è sempre più vicino ad essere ingaggiato dal PSG. Tantoché il centrocampista ha interrotto in anticipo le sue vacanze in Portogallo per volare alla volta di Parigi per raggiungere l’intesa definitiva con il club di Al-Khelaifi.

Il Milan, di fatto, aveva individuato in Renato Sanches il sostituto perfetto di Kessie, volato a Barcellona, ma poi con l’entrata in scena del PSG, soprattutto con gli arrivi di Luis Campos e Galtier, la trattativa si è arenata definitivamente. Il club parigino, intanto, sta trattando ancora con il Lille per cercare di trovare un accordo per il costo del cartellino, anche se ormai sembra essere tutto fatto.