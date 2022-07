Icardi torna a parlare: l’annuncio a sorpresa spiazza i tifosi

Il calciomercato riapre i battenti e torna d’attualità in Italia il nome di Mauro Icardi, autore sui social di un post che farà discutere.

Due volte capocannoniere della Serie A, per quattro anni capitano dell’Inter. 219 le gare in nerazzurro, 124 i gol prima di un finale polemico e di un trasferimento che, numeri alla mano, non gli ha certo giovato. Mauro Icardi è stato un grande bomber, ma ormai da tempo, ad appena 29 anni, sembra essere stato quasi dimenticato da tifosi e addetti ai lavori.

“Colpa” di un trasferimento al PSG che invece di lanciare definitivamente la sua carriera ad alto livello l’ha eclissata. Chiuso da fenomeni come Neymar Jr., Mbappé e addirittura Messi, Maurito si è trovato costretto ad accontentarsi delle briciole. Ha segnato 38 reti in 92 presenze, una buona media. Ma in tre stagioni, e senza mai lasciare davvero il segno.

Naturale che rimpianga i tempi in cui era il Re della Serie A (miglior calciatore AIC nel 2018, anche se sembrano secoli) con la maglia nerazzurra. E che rimpianga il teatro in cui metteva in scena i suoi show a suon di reti. Il tempio del calcio. San Siro.

Icardi, nostalgia sui social per Milano e San Siro

L’attaccante argentino ha visto il suo nome tornare d’attualità tra i tifosi italiani in questi ultimi giorni. Merito del chiacchieratissimo interesse del Monza, che vuole festeggiare l’esordio in Serie A con una ciliegina di lusso sulla torta fatta dai tanti acquisti di prestigio registrati fino a oggi.

Per il momento, proprio questa mattina, Maurito ha spiazzato i tifosi pubblicando una story su Instagram. Una foto di San Siro, una didascalia “senza filtri”, l’omaggio allo stadio che gli ha regalato emozioni uniche e ricordi che resteranno per sempre nel cuore. Un messaggio tra le righe?

Difficile dirlo oggi. Il ritorno in Italia sembra difficile, impossibile poi per quanto riguarda l’Inter con cui il divorzio è stato davvero troppo brusco. Però Monza non è poi così lontana da Milano e da San Siro. E nell’estate in cui la Serie A può sognare addirittura Messi immaginare il ritorno sulle scene di Icardi potrebbe non essere così sbagliato.