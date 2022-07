Messi in Serie A, c’è l’ammissione del dirigente: “È il mio sogno”

Lionel Messi è il sogno di (almeno) uno dei club presenti in Serie A per la prossima stagione: il dirigente lo ammette, ecco le sue parole.

Lionel Messi è il sogno di numerosi club, specialmente in giro per l’Europa. Grazie alla propria forza economica il PSG è riuscito lo scorso anno ad assicurarsi le sue prestazioni calcistiche. Eppure, anche in Serie A, un dirigente in particolare ha ammesso il fatto che averlo in squadra sarebbe un vero e proprio sogno.

A sognare, sicuramente in grande, c’è quindi il presidente della Cremonese, ovvero Ariedo Braida. Intercettato dai microfoni di ‘Calciomercato.it’, il dirigente ha parlato in generale di quello che è il mercato che la Cremonese è intenzionata a fare nel corso di quest’estate.

Poi, però, ha anche parlato di uno dei suoi sogni nel cassetto. Alla domanda riguardante chi potrà essere il colpo in attacco in vista della prossima stagione, Braida non ci ha infatti pensato su due volte e ha pronunciato subito il nome di Messi. Sogno anche di tanti altri. Ecco allora quali sono state le sue parole.

Calciomercato, Braida rivela il suo sogno per l’attacco della Cremonese: “Solamente Messi”

Ariedo Braida, presidente della Cremonese, è stato intervistato nella serata di ieri da ‘Calciomercato.it’. Ai loro microfoni ha parlato in generale del mercato che il club sta compiendo, facendo riferimento soprattutto a Radu e a Calafiori. “Radu farà le visite mediche, poi metteremo le firme e inizierà lunedì la sua nuova stagione”.

Ha poi proseguito affermando: “Calafiori? Al momento sono solo ipotesi, vediamo se ci saranno le condizioni per portarlo da noi. Bisogna incontrare la volontà dei due club e quella del giocatore, è chiaro”. “Il mio sogno sarebbe solamente Messi“, ha affermato Braida, lasciandosi poi andare ad una risata compiaciuta. Una cosa è certa, la Cremonese ha come primo obiettivo quello di essere quanto più possibile competitiva, per siglare la propria permanenza nel campionato italiano di massima serie.