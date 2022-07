I Galacticos al Monza: Icardi e non solo, Galliani scatenato

Il Monza neo promosso in Serie A ha grandi ambizioni. Berlusconi e Galliani non pensano solo alla salvezza, ma sognano una squadra stellare.

Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi sogna in grande. Il prossimo anno sarà il primo in Serie A per il club brianzolo e la società vuole regalare ai tifosi una squadra molto competitivo. L’obiettivo iniziale sulla carta è la salvezza, ma sia Galliani che l’ex presidente del Milan hanno grosse ambizioni.

Come riporta Sky Sport il sogno del duo è completare il reparto d’attacco con due giocatori di grandissimo livello. Secondo la redazione dell’emittente Galliani ha contattato Wanda Nara con l’obiettivo di riportare in Italia Mauro Icardi. L’operazione non è semplice, ma il giocatore è in uscita e Galliani spera che il Psg non trovi alcun acquirente, da qui a fine mercato.

A quel punto, negli ultimi giorni di mercato, il club lombardo potrebbe chiedere Icardi in prestito, magari con una parte dell’ingaggio pagata dal Psg. Il mercato del club biancorosso non si ferma qui ed anzi Galliani è letteralmente scatenato, il dirigente sogna un incredibile doppio colpo.

Monza, non solo Icardi: si pensa a Dybala

Oltre ad Icardi il Monza pensa addirittura anche a Paulo Dybala. Galliani ha in queste ore contattato l’agente del giocatore e gli ha fatto capire di essere molto interessato alla ‘Joya’. Le trattative si preannunciano piuttosto difficili ma il Monza sogna un incredibile doppio colpo.

Non solo attacco però con il Monza che pensa anche a rinforzare la difesa. Dopo gli arrivi di Carboni e Ranocchia e l’affare sfumato per Casale il club di Galliani pensa ad Ayhan del Sassuolo e guarda in casa Barcellona per Oscar Mingueza. Una squadra neo promossa che pensa in grande, davvero molto in grande.