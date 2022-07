Casale, il no al Monza con la Lazio in pressing: le ultime

Casale ha detto no alla proposta ricevuta dal Monza: su di lui ci sono sia la Lazio che il Napoli, ma occhio pure al Torino.

Il Monza è scatenato sul mercato, Adriano Galliani sta costruendo di fatto una squadra nuova per l’ambizione di far bene anche in serie A. Il prossimo obiettivo è un terzino destro, il focus ora è indirizzato su Mazzocchi della Salernitana. Nei giorni scorsi, però, sembrava fatta per Casale, difensore centrale adattabile anche nel ruolo di terzino destro. C’era già l’accordo tra Monza e Verona, il club brianzolo era pronto ad investire 8 milioni di euro più bonus.

L’affare, però, è saltato, il giocatore, seguito dal procuratore Mario Giuffredi, è attratto da altri club, in primis la Lazio e il Napoli. Il club biancoceleste sta lavorando finalmente alla rifondazione, tratta Carnesecchi, Ilic, ha preso Gila, Cancellieri, soffiandolo al Sassuolo, e Marcos Antonio. Casale rientrerebbe in questo processo, la Lazio di Sarri è in vantaggio su tutte le concorrenti, s’attende la cessione di Vavro per formalizzare una trattativa che gode anche dei buoni rapporti tra i due club.

il Napoli è stuzzicato dal difensore del Verona perché rappresenterebbe anche una soluzione sulla fascia destra, dove non ci sarà più Malcuit. Il ruolo di vice di Di Lorenzo al momento sarà un’esclusiva di Zanoli, si sta trattando anche l’adeguamento del contratto. Per Casale servono almeno una decina di milioni, una cifra ritenuta alta dal Napoli che, infatti, è in fase più avanzata nella trattativa per Ostigard del Brighton, in prestito al Genoa nella seconda parte della scorsa stagione.

Napoli, Casale nel mirino: la concorrenza, però, non manca

Non c’è ancora accordo su formula e cifre, ballano circa tre milioni di euro tra domanda e offerta. Il Napoli attende anche la cessione di Luperto per andare avanti in quest’operazione, l’Empoli non l’ha riscattato nei tempi previsti, sta parlando con il Napoli per acquistarlo, sono pronti 2,5 milioni di euro per definire l’affare.

Alla finestra per Casale c’è anche il Torino che riguardo alla difesa è bloccato dalla situazione di Bremer, promesso sposo dell’Inter che a sua volta per il reparto arretrato ha bisogno di procedere prima alle cessioni, con Skriniar e De Vrij interessati.