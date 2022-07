Juventus, colpo di scena: è ufficiale, scelta fatta per l’attaccante

La Juventus continua ad essere molto attiva. Nella giornata odierna è stata ufficializzata l’operazione riguardante il reparto offensivo.

Giorni intensi in casa Juventus. Il club, nella giornata di ieri, ha ufficialmente salutato Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Alvaro Morata. Ai primi due, come noto, non sono stati rinnovati i contratti mentre lo spagnolo tornerà all’Atletico Madrid: i bianconeri lo avrebbero tenuto volentieri, ma non alle cifre richieste dai Colchoneros (35 milioni per il riscatto a titolo definitivo). Da qui l’invitale partenza, con lo spagnolo intenzionato a restare alla corte di Diego Simeone.

Tre addii che obbligheranno la Vecchia Signora a muoversi in maniera attiva sul mercato, al fine di consegnare al tecnico Massimiliano Allegri sostituti all’altezza. A raccogliere il testimone lasciato dall’argentino, ad esempio, sarà Angel Di Maria che, dopo alcuni giorni di riflessione, ha fatto sapere di essere disposto a trasferirsi a Torino. Per lui è pronto un accordo annuale da 7 milioni con opzione per il secondo anno.

Per il resto, la società sta ancora valutando il da farsi. La rosa, con la partenza di Morata, appare sprovvista di un attaccante in grado di dare il cambio a Dusan Vlahovic oppure mettersi a disposizione del serbo. Diversi i nomi sul tavolo, tra cui Luis Muriel (legato all’Atalanta fino al 2023) e Marko Arnautovic ma entrambe le operazioni non convincono del tutto la dirigenza. La novità odierna riguarda proprio Vlahovic, che ha scelto di cambiare il numero di maglia.

Juventus, Vlahovic cambia numero di maglia: ecco quale prenderà

Il serbo, acquistato a gennaio, ha deciso di abbandonare il 7 di ronaldiana memoria e prendere il 9 lasciata ormai libera da Morata. Una mossa ufficializzata dalla Juventus, attraverso i propri canali social. Cambio in arrivo pure per Federico Chiesa, che nella prossima stagione a sorpresa indosserà la 7 abbandonando la 22. Numero al quale è molto affezionato Nicolò Zaniolo, da tempo finito in orbita Juve.

E la 10 orfana di Dybala, invece? Stando alle ultime indiscrezioni, è destinata a Paul Pogba che a breve ricomincerà la sua seconda vita in bianconero. Tra le parti l’intesa è totale ed il francese, svincolatosi dal Manchester United, arriverà in città ad inizio luglio per svolgere le visite mediche di rito ed apporre la propria firma sul contratto.