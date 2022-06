Juve, no a Muriel e Arnautovic: novità per il ruolo di vice Vlahovic

Simeone alla Juventus nel ruolo di vice Vlahovic. Potrebbe essere questa la nuova idea dei bianconeri in vista dell’estate. L’attaccante argentino potrebbe lasciare il Verona e abbracciare l’inizio di una nuova avventura

Come riportato da “Paolo Bargiggia” nel suo account twitter, la Juventus starebbe pensando a Simeone come possibile acquisto per il ruolo di vice Vlahovic. Un possibile affondo qualora le priorità bianconere non dovessero essere confermate. Muriel e Arnautovic, in questo momento, restano in stand-by e leggermente in salita.

Non solo Simeone, non è escluso che la Juventus possa valutare anche altri profili offensivi. Non trovano conferme le indiscrezioni su un ritorno di fiamma per Icardi, meno ancora gli accostamenti fatti con il possibile passaggio in bianconero di Balotelli. L’ex Inter e Milan potrebbe sposare, nuovamente, i colori del Monza.

Per quel che riguarda il mercato in entrata della Juventus, i bianconeri potrebbero valutare definitivamente l’affondo per Di Maria, il quale potrebbe firmare un contratto biennale per permettere alla dirigenza bianconera di usufruire del Decreto Crescita. Non è escluso che il diretto interessato spinga per un solo anno di contratto con opzione per il secondo.

Simeone alla Juventus, perchè intriga il profilo dell’argentino

Il possibile sondaggio della Juventus per Simeone potrebbe essere giustificato dalle caratteristiche tecniche dell’argentino. Grinta, temperamento e carisma, aspetto che Allegri potrebbe premiare puntando l’indice su di lui. L’attaccante del Verona sarebbe un ottimo investimento nei panni di vice Vlahovic.

Come detto, però, per il momento, la Juventus punterà forte su altri obiettivi. Da valutare Muriel e Arnautovic, anche se la doppia pista si starebbe raffreddando definitivamente. Si va verso il no definitivo. Non è escluso che il nuovo vice Vlahovic possa arrivare dall’estero.