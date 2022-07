Milan, l’annuncio svela tutto: Maldini al bivio, la verità sulla cessione

L’annuncio è un messaggio chiaro per il Milan. Arriva dalla Sampdoria, occhi puntati su uno dei giovani rossoneri.

Il Milan ha bisogno di far quadrare al meglio la propria rosa, soprattutto in vista di quella che sarà una stagione da protagonista. La vittoria dello Scudetto ha inevitabilmente portato i rossoneri ad un livello più alto, anche nella consapevolezza di dover rispettare quelle che sono le aspettative conclamate dei tifosi. Dopo aver vinto il titolo in Italia, è chiaro che adesso ci si aspetti uno step successivo anche in Europa, dove il Milan non riesce in un exploit decisivo ormai da anni.

Ed allora servirà agire bene anche in sede di calciomercato. Valutare bene i giocatori sui quali lavorare, certo, ma anche far quadrare bene le situazioni quando si parla di elementi che magari possono non rientrare nel progetto tecnico di Stefano Pioli. Le soluzioni per alcuni dei giocatori della rosa rossonera sono davvero molteplici.

Milan, che pressing su Gabbia: l’annuncio dalla Sampdoria

Uno degli elementi sui quali ci sono gli occhi di alcuni club di Serie A, c’è senza dubbio Matteo Gabbia. Difensore di grande affidabilità, al netto della carta d’identità che recita ad oggi 22 anni. Su di lui c’è il forte pressing della Sampdoria, con Giampaolo che vorrebbe potarlo a Genova, consapevole di poter contare su un giovane di assoluto spessore.

Ne ha parlato proprio il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Sportmediaset’: “E’ un pallino di tutta la società, non solo di Giampaolo”, ha spiegato il dirigente dei blucerchiati. “Lo seguo da tanto. Se il Milan lo vorrà tenere ci sarà un buon motivo. Noi lo aspetteremo un po’ di più rispetto ad altri giocatori”, ha poi chiosato lo stesso Faggiano.