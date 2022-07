“Assolutamente no”: Serie A, la decisione di Rocchi sul VAR

Manca ancora tanto all’inizio della Serie A, ma si continua a discutere riguardo le tematiche più importanti del nostro campionato.

Il campionato di Serie A inizierà tra diverse settimane, ma è già stato annunciato il calendario. La prossima annata vedrà il ritorno di diversi campioni, tra tutti quelli del belga Romelu Lukaku e quello sempre più probabile di Paul Pogba. Tanti grandi giocatori e grande competitività con sempre più squadre a competere nelle prime posizioni.

In Serie A si discute molto riguardo l’utilizzo del VAR, strumento tecnologico ormai usato da anni per provare a dare aiuti agli arbitri. Nonostante ciò le polemiche non sono diminuite ed anzi, anche nell’ultimo campionato, diversi club hanno mostrato poco gradimento verso questo strumento.

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è intervenuto ad un convegno AIA ed ha risposto alle polemiche. L’ex arbitro ha chiarito gli obiettivi della federazione in vista della prossima importante stagione. Rocchi ha analizzato dichiarando: “L’andamento del VAR è sicuramente positivo dopo un inizio difficile, sono stati fatti errori e c’è da migliorare ma abbiamo grandi prospetti futuri”.

Il pensiero di Rocchi sull’utilizzo del VAR in Serie A

Chiarendo che il sesso dell’arbitro è assolutamente ininfluente Rocchi ha poi proseguito respingendo totalmente l’ipotesi di utilizzare di meno il VAR. A riguardo ecco le sue dichiarazioni:

“Usare meno il VAR? Smentisco totalmente questa possibilità, semplicemente va usato quando serve. Non c’è nessuna indicazione da parte nostra affinchè questo strumento venga utilizzato di meno. Dobbiamo lavorare bene in vista della prossima stagione. Del sesso cosi come della provenienza non ce ne frega assolutamente niente”.