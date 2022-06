Inter, non solo Lukaku e Asllani: visite mediche e firma in arrivo

Ancora novità in vista in casa Inter: dopo l’ufficialità di Lukaku e Asllani, in arrivo ci sono visite mediche e firma per un altro giocatore.

Le trattative di calciomercato per l’Inter non si fermano ad Asllani e Lukaku. I tifosi nerazzurri già immaginano come sarà assistere alla prossima stagione del club. Oltre i primi due colpi messi a segno, ci sono quindi novità in vista anche per un altro giocatore. Previste le visite mediche, dopo di che ci sarà la firma.

Andrei Radu continuerà, dunque, a giocare in Serie A, ma non tra le file dell’Inter. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, infatti, il portiere giocherà nella prossima stagione nella Cremonese, salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto.

Radu è, perciò, pronto a rilanciarsi dopo quanto avvenuto a Bologna, con la sconfitta dell’Inter contro i rossoblù che ha inciso non poco sul percorso della squadra di Inzaghi in Serie A e in ottica scudetto solamente qualche mese fa. La Cremonese e Radu presto inizieranno una nuova avventura insieme.

Come riferito da Nicolò Schira, tramite ‘Twitter’, il futuro di Andrei Radu ora appare più chiaro. Continuerà ad essere di proprietà dell’Inter ma si trasferirà in prestito alla Cremonese. “Domani visite mediche previste per Andrei Radu con la Cremonese. Affare in prestito da Inter“.

L’Inter, quindi, non appare intenzionata a rallentare sul mercato. Dopo i colpi di Lukaku e Asllani, ormai ufficializzati, un’altra trattativa sta viaggiando a vele spiegate verso la chiusura. Una volta ricevuta l’idoneità, per il portiere arriverà anche la firma che renderà tutto ufficiale. Il portiere si prepara ad un nuovo inizio, restando in Serie A e trovando anche più minuti di gioco. L’Inter avrà a disposizione, dal canto suo, Handanovic e Onana.