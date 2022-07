Inter, ora non ci sono più dubbi: l’ufficialità è una manna per Inzaghi

Il calciatore è arrivato in città e diventerà a breve ufficialmente un nuovo elemento dell’Inter di Inzaghi, intanto ha salutato l’ex squadra

L’Inter ha annunciato il colpo di mercato in attesa di comprendere come finirà il tormentone Dybala. L’operazione in realtà era già nell’aria da qualche settimana. La formazione di Simone Inzaghi ha scelto ancora una volta una strada low cost per rinforzarsi. Un’operazione simile a quella completata un anno fa quando Hakan Calhanoglu ha raggiunto l’altro lato del Naviglio.

Questa volta, il percorso compiuto da Mkhitaryan in questione è di qualche centinaio di chilometri più lungo. Il tecnico avrà ora un’alternativa in più. Un calciatore peraltro capace di occupare diversi ruoli poiché nello scacchiere tattico del tecnico potrebbe giostrare da mezzala oppure anche come seconda punta.

Inter, Mkhitaryan è sbarcato a Milano: saluta la Roma ed è pronto ad iniziare l’avventura nerazzurra

Con un post apparso sui social, l’Inter ha annunciato l’arrivo a Milano di Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno pochi minuti fa ha poi rilasciato le sue primissime parole da calciatore dell’Inter. Davanti ai trofei raccolti dalla società nerazzurra, l’armeno ha mandato un messaggio ai tifosi: “Ciao Inter fans, non vedo l’ora di cominciare con voi. Forza Inter”.

Si tratta della quarta operazione di mercato completata da Beppe Marotta. L’ad nerazzurro negli scorsi giorni aveva già perfezionato gli arrivi di Kristjan Asllani e Romelu Lukaku, oltre a quello ormai noto da tempo di André Onana (quest’ultimo a parametro zero, aveva svolto le visite mediche con il club già a gennaio).

In precedenza, Mkhitaryan aveva anche salutato i tifosi giallorossi: “La Roma è un club unico. Dal giorno in cui sono arrivato fino alla finale di Conference League e oltre, il vostro supporto è stato eccezionale e ne andrò sempre molto fiero. Quando mi sono messo per la prima volta questa maglia avevo un obiettivo: far vincere questo club e fare felici i suoi fantastici tifosi: obiettivo raggiunto a Tirana! Questo trionfo è stato la perfetta conclusione dei miei tre anni in giallorosso”, ha scritto, concludendo: “Ho dato tutto me stesso per la Roma dentro e fuori dal campo. È stato un grande onore giocare qui e non dimenticherò mai gli straordinari momenti vissuti insieme. Questo club e la Città Eterna rimarranno per sempre nel mio cuore. Vi voglio bene! Grazie Roma”.