Dybala, sondaggio anche del Napoli. L’Inter prende tempo

Il futuro di Paulo Dybala ancora in bilico: l’Inter prende tempo, occhio al sondaggio del Napoli. L’indiscrezione di SerieANews.com

Paulo Dybala non sa ancora dove giocherà l’anno prossimo. Il lungo corteggiamento dell’Inter ha dovuto subire un brusco stop sia per il mancato accordo economico che per le necessità del club nerazzurro, che dopo il colpo Lukaku ha bisogno di vendere prima di poter chiudere nuovi acquisti.

Lo stallo interista ha causato, ovviamente, nuovi contatti con diversi club di Serie A. Oltre al Milan, che dopo un’iniziale richiesta di informazioni non ha fatto registrare nuovi contatti, c’è stato anche il tentativo del Monza.

La Joya è il sogno di Berlusconi, ma è ovviamente molto improbabile che l’ex Juve accetti il progetto di una neopromossa.

Dybala, occhio al sondaggio del Napoli. L’Inter prende tempo

La novità delle ultime ore è che, per la prima volta, si è fatto vivo anche il Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, De Laurentiis (salvo sorprese) resterà senza Mertens, e la trattativa Deulofeu dimostra tra i suoi obiettivi c’è chiudere l’acquisto di un 10. Per lo spagnolo l’Udinese continua a chiedere circa 20 milioni di euro, e l’affare è ancora bloccato.

Il DS Giuntoli, dunque, si è messo in contatto con l’entourage di Dybala per comprendere il peso economico che avrebbe il suo acquisto. Non si può parlare di trattativa, per ora, ma di sondaggio sì. Il primo, da parte degli azzurri, che garantirebbero all’argentino un ruolo da protagonista in Champions League e una piazza che, con lui, ritroverebbe enorme entusiasmo.

L’Inter, in virtù del lavoro degli ultimi mesi, resta in ogni caso la favorita, e all’inizio della prossima settimana dovrebbero aver luogo nuovi contatti con gli agenti dell’ex bianconero. Il cui futuro, ad oggi, resta uno dei grandi misteri di questo calciomercato.