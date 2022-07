Lazio, dopo l’addio di Reina ecco il portiere: affare in chiusura

La Lazio di Maurizio Sarri è molto attiva. La dirigenza è al lavoro per definire diverse trattative di mercato in entrata.

La Lazio è molto attiva sul mercato e vuole consegnare a Sarri la rosa al completo il prima possibile. Il tecnico ha fatto determinate richieste e la società vuole accontentarlo, la prima stagione di Sarri è stata positivo ed ora entrambe le parti sognano in grande con l’obiettivo di riportare la Lazio in Champions League.

Uno dei principali problemi per il club biancoceleste è la questione portiere. Strakosha non ha rinnovato mentre nella giornata di ieri anche Pepe Reina ha salutato per tornare in Spagna. Servono due portieri ed il grave infortunio occorso al giovane Carnesecchi ha complicato i piani della squadra biancoceleste.

Come riporta il giornalista Alfredo Pedullà la Lazio è a un passo dal portiere Guglielmo Vicario. Il club biancoceleste ha raggiunto l’accordo con l’Empoli sulla base di 15 milioni di euro e Sarri vuole il portiere subito in ritiro. Oltre a Vicario si lavora anche ad un secondo portiere e piace Provedel dello Spezia. L’estremo difensore ha però ancora un anno di contratto con i liguri.

Lazio scatenata sul mercato, non solo Vicario

Il club biancoceleste, dopo aver risolto la grana portiere, è pronta poi a scatenarsi sul mercato. La società capitolina è al lavoro, seguendo le richieste del tecnico, per due giocatori del Verona, il difensore Casale (da tempo nel mirino) e il centrocampista Ilic, richiesta specifica di Sarri.

Il club biancoceleste ha bisogno prima di vendere e per definire la doppia trattativa con il Verona c’è bisogno di sbloccare la trattativa Luis Alberto. Il centrocampista è in uscita ed è nel mirino del Siviglia, suo ex club in passato.