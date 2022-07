Luis Alberto pronto al cambio maglia: la destinazione spiazza tutti

La Lazio è a caccia di rinforzi per la prossima stagione, ma oltre al mercato in entrata c’è attesa per il futuro di Luis Alberto.

Il calciomercato della Lazio stenta a decollare. La società biancoceleste, dopo il quinto posto della scorsa stagione, vuole provare a migliorare e realizzare una rosa che possa competere per le posizioni di Champions. Sarri chiede rinforzi ed ha stilato una lista di obiettivi (ruoli, non nomi) su cui puntare. Prima di investire la Lazio ha però bisogno di cedere ed accumulare un tesoretto da utilizzare poi sul calciomercato. Il nome più in voga in uscita è quello del centrocampista spagnolo Luis Alberto.

Il talentuoso giocatore iberico non ha particolarmente legato con Maurizio Sarri ed il tecnico accetterebbe senza problemi una sua partenza. Allo stesso tempo la società necessità però di sostituire una pedina cosi importante nella propria rosa.

Luis Alberto è stato accostato a diversi club negli ultimi mesi ed una delle squadre più interessate è il Siviglia, squadra dove ha giocato nella fase iniziale della sua carriera. Come riporta Goal.com il club andaluso è molto interessato alle prestazioni del giocatore e Siviglia e Lazio sono al lavoro per trovare una quadra della trattativa.

Lazio, ipotesi scambio con Luis Alberto

Il Siviglia è molto interessato a Luis Alberto, ma la trattativa non è molto semplice. La distanza economica tra le parti non è lieve e la squadra spagnola è a caccia di soluzioni per accontentare Lopetegui, da sempre grande estimatore del giocatore.

Come riporta Goal i due club starebbero pensando ad un clamoroso scambio con Sarri che sarebbe intrigato dal centrocampista, classe 1994, Oliver Torres. La trattativa non è semplice, i due club fanno valutazioni differenti dei propri giocatori e la chiusura, al momento, non appare molto vicina.