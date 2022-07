“Manca solo l’ok di Sarri”: rivoluzione Lazio, l’affare spiazza i tifosi

Il mercato della Lazio può decollare in questo mese di luglio. Attenzione al colpo a sorpresa che può rivoluzionare l’undici e spiazzare i tifosi.

Quinto posto in classifica e un finale di stagione in crescendo. La Lazio di Maurizio Sarri può ripartire da basi solide in vista del prossimo campionato, nella speranza di rompere le uova nel paniere alle corazzate della nostra Serie A.

Anche perché i biancocelesti cominceranno a breve a muoversi sul mercato. E dopo l’arrivo di Marcos Antonio, i capitolini accelereranno anche per altri obiettivi che affollano la lista dei desideri di Tare e Sarri.

Unica incognita, però, restano le uscite: Milinkovic-Savic piace a molti top club europei, mentre lo scontento Luis Alberto potrebbe aver voglia di cambiare aria dopo l’ultima stagione (controversa) con il tecnico toscano.

Lazio, attenzione allo scambio col Siviglia: “Manca solo l’ok di Sarri”

E non è un mistero che il futuro del fantasista spagnolo possa essere lontano dalla Capitale. Come ribadito e riportato dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, Luis Alberto è finito nel mirino del Siviglia, con il DS Monchi pronto ad accelerare nelle prossime giornate per trovare un accordo di massima con la Lazio e con il calciatore.

Accordo di massima che potrebbe muoversi su uno scambio a sorpresa, con tanto di conguaglio economico: il cartellino del 27enne Oliver Torres più 13 milioni di euro. Una proposta importante, quella del Siviglia, in attesa di notizie da Formello.

“Manca solo l’ok di Sarri per far decollare l’affare”, ribadisce ‘Il Messaggero’, sottolineando che per oggi è previsto il ritorno nella Capitale del tecnico toscano. Antenne dritte, dunque, in direzione Roma: le notizie che potrebbero giungere dal quartier generale biancoceleste si preparano a rivoluzionare l’assetto della nuova Lazio targata Sarri.