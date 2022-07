Di Francesco sulla panchina di una Nazionale: la situazione

Notizie importanti per Eusebio Di Francesco. Per l’allenatore si prospetta una nuova importante esperienza.

Eusebio Di Francesco viene da diverse esperienze difficili in Serie A. Dopo quella sulla panchina della Roma, il tecnico non ha più trovato pace: le avventure alla Sampdoria, poi Cagliari e Verona, sono state esperienze finite tutte con l’esonero. Al momento, l’allenatore è fermo in attesa di un nuovo incarico che possa dargli anche modo di rimettersi in carreggiata.

La sensazione comune è quella di un allenatore che abbia bisogno di un progetto fatto su misura per lui. Difficile, ad oggi, prevedere se una squadra di club possa effettivamente proporre un incarico a Di Francesco. Quest’ultima eventualità, ad oggi, pare sia da scartare, almeno nell’immediato, ed ecco perché prende corpo l’idea di ripartire da una Nazionale.

Di Francesco, possibilità di ripartire dall’Egitto

Stando alle ultime informazioni raccolte da SerieANews.com, l’Egitto è molto interessato a Eusebio Di Francesco come nuovo commissario tecnico. Non una panchina di primo piano, chiaramente, ma un modo sicuramente per rilanciarsi, provare un’esperienza importante nella veste di commissario tecnico e magari riuscire a portare a casa anche dei risultati positivi.

Ci sono stati dei contatti tra la Federazione egiziana e l’allenatore, ma un’offerta ufficiale per iniziare la trattativa non è ancora arrivata. Nelle prossime settimane il tutto potrebbe sbloccarsi, ridando ad Eusebio la possibilità di tornare ad allenare. La speranza è che quella con l’Egitto possa essere l’occasione giusta per una svolta definitiva.