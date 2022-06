Roma, la notizia è una manna per Mourinho: può succedere a breve

La Roma lavora sul mercato e a breve l’operazione condotta da Thiago Pinto potrebbe volgere al termine: la notizia è una manna per Mourinho.

La Roma pensa alla prossima stagione e ai colpi che restano da mettere a segno sul mercato. Uno in particolare, per il centrocampo, farebbe contento José Mourinho. Il giocatore ora è più vicino. Le ultime.

È ormai noto da qualche settimana che la Roma vorrebbe riportare ‘a casa’ il suo pupillo Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 ha convinto proprio tutti con la stagione trascorsa tra le file del Sassuolo. Anche Mancini che l’ha convocato con l’Italia negli ultimi impegni.

Ed è perciò proprio con il club neroverde che ora la Roma sta trattando. Restano ancora distanze sulle cifre di domanda e offerta, ma la trattativa procede spedita. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, l’affare sarebbe sulla buona strada. Le ultime.

Calciomercato Roma, Frattesi ora è più vicino: ci sono distanze sulle cifre, ma l’affare è sulla buona strada

A ‘Sportitalia’ Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha riferito in merito a quest’operazione in particolare: “Frattesi? Ci sono ancora distanze ampie sulle cifre con la Roma”. Eppure, come riferito da ‘Sky Sport’, tramite il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club giallorosso sarebbe sulla buona strada per chiudere a breve l’affare.

La Roma vuole riportare Davide Frattesi a Trigoria e ha perciò offerto ai neroverdi 20 milioni di euro. Il Sassuolo, dal canto suo, chiede però almeno 25 milioni di euro. Nonostante l’intenzione di Thiago Pinto di inserire anche il cartellino del trequartista Cristian Volpato nella trattativa. È in ogni caso previsto entro domani un incontro a Rimini proprio tra Carnevali e lo stesso Pinto. La chiusura potrebbe, perciò, essere molto vicina. La volontà di Mourinho è quella di avere il centrocampista a disposizione per agosto.