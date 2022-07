Real Madrid, colpo grosso di Florentino Perez: l’annuncio spiazza i tifosi

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez annuncia l’ufficialità dell’accordo. Per i Blancos si tratta di un ritorno al passato.

Mentre i fuochi della SuperLega e gli attriti con l’UEFA di Ceferin non si sono ancora del tutto sopiti, il Real Madrid guarda attentamente al prossimo futuro. Florentino Perez non vuole farsi trovare impreparato e per questo ha messo a segno un accordo importante in vista delle prossime stagioni.

Le nuove regole FIFA infatti prevedono un limite ai calciatori che possono essere dati in prestito. E’ naturale che le squadre più grandi, che dispongono di un grandissimo parco di giovani calciatori che hanno necessità di giocare, potrebbero avere una grandissima difficoltà a gestire la cosa. Le limitazioni, per il momento riservate solo le mercato internazionale, dovranno però essere applicate al mercato nazionale entro i prossimi tre anni.

Florentino Perez non vuole infatti farsi trovare impreparato. Adesso in Spagna la maggior parte delle squadre utilizza come rampa di lancio per i suoi giovani le squadre B. Nel caso del Real Madrid stiamo parlando del Castilla. Ai Blancos però potrebbe non bastare solo la squadra B. Ecco quindi che Florentino Perez ha pensato di riallestire la squadra C.

Real, accordo trovato con l’RSC International: rinasce la squadra C

Il Real Madrid infatti ha stretto un accordo con l’RSC Internacional, club castigliano di terza divisione, che fungerà da rinata squadra C. Perez, come riporta il quotidiano Marca, avrebbe concluso l’accordo per riportare in campo, dopo sei anni, la squadra C.

Si tratta di un livello intermedio tra il Castilla e le formazioni giovanili. Nel RSC Internacional, che per il momento non cambierà nome, giocheranno quindi quei giovani calciatori che non avrebbero trovato spazio nel Castilla, ma che comunque necessitano di un campionato più performante delle giovanili per mettersi in mostra.